Aprueba Congreso exhorto para ampliar carriles de Siglo XXI, presentado por Eréndira Isauro

Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2022.- El Pleno del Congreso del Estado de Michoacán, aprobó el exhorto que presentó la diputada por el Distrito 05 de Paracho, Eréndira Isauro Hernández para que instruya a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal (SICT); realice las acciones necesarias y urgentes para la ampliación de la autopista Siglo XXI a cuatro carriles.

Con la finalidad de garantizar la seguridad vial de quienes transitan por esta vía de comunicación, la diputada local urgió la necesidad de esta ampliación, debido a los accidentes que diariamente se registran en la autopista.

Refirió que la empresa Concesionaria de Autopistas de Michoacán en marzo de 2012 obtuvo la concesión para operar por 30 años hasta el 2042, y la Administración Pública Federal al otorgar las concesiones y permisos debe vigilar su cumplimiento y resolver sobre su revocación o terminación en su caso, cuando no se cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes.

La diputada local resaltó que los concesionarios a que se refiere la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal están obligados a proteger a los usuarios en los caminos y puentes por los daños que puedan sufrir con motivo de su uso, la garantía deberá ser suficiente para que el concesionario ampare al usuario de la vía durante el trayecto de la misma, y el permisionario a los viajeros desde que aborden hasta que desciendan del vehículo.

En caso de incumplir la SICT podrá requerir en cualquier tiempo a los concesionarios y permisionarios informes con los datos técnicos, administrativos, financieros y estadísticos, que permitan conocer la forma de operar y explotar los caminos, puentes, los servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares, sin embargo, no ha ocurrido.

Destacó que esta vía es una de las más importantes y une el centro de la República con Michoacán, pero también es la carretera más peligrosa, la mayoría de accidentes automovilísticos ocurren sin que se tenga un registro preciso del índice de mortandad y heridos, por lo que insistió que es fundamental hacer lo correcto y revisar el tema.

“Se trata de hacer lo correcto y lo que en esencia nos corresponde como legisladores, porque de haberse atendido; cuántas vidas se hubieran salvado, y no centrarnos en el discurso mezquino, que no podemos hacerlo, porque eso le afecta al presidente, son vidas humanas y no temas de popularidad o impopularidad”, indicó.

Finalmente enfatizó que ante hechos tan lamentables como el ocurrido hace unos días, en el que una familia de seis integrantes perdiera la vida e incluso el cierre de un tramo por un accidente de una pipa de combustible, se debe priorizar la seguridad de los usuarios, dotando de la infraestructura necesaria para dar cumplimiento a las normas nacionales e internacionales en la materia.