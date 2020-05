Apoyo en alimentos son para nuestros hijos

Morelia, Michoacán, a 12 de mayo de 2020.- “Realmente sí necesitamos el apoyo en alimentos, manifestó Joel Aguilar Calderón quien se desempeña como obrero en la ciudad de Morelia, tras recibir una despensa hasta la puerta de su casa, en la Colonia Guadalupe, en donde agradeció el beneficio que le permitirá alimentar a sus hijos.

“La verdad estoy muy agradecido, sí se necesita más que nada en esta pandemia, se le agradece al Gobierno que nos estén apoyando, realmente sí la necesitamos en este momento”, manifestó, tras agradecer de manera especial al elemento de la Policía Michoacán quien le hizo la entrega en sus manos.

Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19 y que debido a ello en Michoacán se ha decretado el aislamiento obligatorio, Joel Aguilar compartió que los ingresos para llevar comida a su familia han disminuido, pero comprende que cuidar la salud de los suyos es la prioridad.

“Como dicen, si uno no habla Dios no lo oye, y ahora nos tocó pedir apoyo, no nos queda de otra, pero afortunadamente sí nos han ayudado, el beneficio es para los niños que tenemos, para darles de comer, estamos muy agradecidos”, expresó emocionado.

De esta manera, Joel Aguilar se convirtió en uno de los miles de michoacanos que han recibido el apoyo de despensas del Plan Emergente Michoacán Alimenta, para que él y su familia puedan hacer frente a la pandemia desde su hogar y no tengan que salir y poner en riesgo su vida.