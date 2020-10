Apoya Seimujer iniciativa que busca evitar que agresores de mujeres sean candidatos

Morelia, Michoacán, a 26 de octubre de 2020.- Ante el recrudecimiento de todas las formas de violencia contra las mujeres en el país, es necesario y urgente se apruebe e implemente la iniciativa “3 de 3 contra la violencia de género: No más políticos agresores, acosadores sexuales y deudores de pensión alimenticia”, afirmó la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), Nuria Gabriela Hernández Abarca.



La también presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán (OPPMM), se manifestó a favor de la iniciativa que surge de los colectivos feministas y que ha sido arropada por las militantes de diversos partidos políticos, busca evitar que no haya ningún agresor, acosador o deudor de pensión alimenticia en los espacios de elección de cara al próximo proceso electoral.



La propuesta, informó Hernández Abarca, se discutirá el próximo miércoles en el pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que aseguró no se descarta impulsar una iniciativa semejante para Michoacán.



“Tanto la paridad como la sanción a la violencia política se circunscriben en el ámbito público y político, pero a diferencia de estas realidades la propuesta 3 de 3 tiene la intensión de visibilizar otras tres realidades que se viven en el ámbito privado, y que en muchas ocasiones son cometidas por hombres que ocupan el espacio público y político”, afirmó.



Finalmente, Hernández Abarca informó que respecto a la obligación alimentaria por parte de los padres respecto a sus hijas e hijos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que en México tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia, así como que el 67.5 por ciento de las madres solteras no reciben pensión alimenticia como consecuencia de una serie de falsedades que los deudores alimentarios (en la mayoría de los casos hombres), implementan para evadir su responsabilidad.