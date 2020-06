Apoya crédito del Plan Emergente a fabricante de huarache de Sahuayo

Morelia, Michoacán, a 26 de junio de 2020.- Desde hace más de 60 años, Enrique Chávez Gálvez se dedica a la elaboración de huarache, hecho con materiales como hule de llanta y vaqueta, en su taller ubicado en la calle Tepeyac, de Sahuayo. El oficio lo aprendió de su padre, desde que tenía unos 6 años.



Este beneficiario de un crédito del Plan Emergente de Apoyo a la Economía de las Familias Michoacanas, implementado por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, refirió que antes de que se presentara la contingencia sanitaria por el coronavirus, elaboraba a mano huaraches para exportar; debido a la orden de cerrar los negocios no esenciales, tuvo que parar, “incluso tuve que descansar a cuatro trabajadores”.



Luego de haber recibido el apoyo crediticio, de manos de los secretarios de Gobierno, Carlos Herrera Tello, y de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza Velázquez, aseguró que el recurso del crédito le permitirá comprar insumos para elaborar más huaraches, y así recuperar un poco de sus ingresos.



Esa fue su preocupación para solicitar el apoyo, ya que tiene un pedido y no lo ha podido atender por la falta de dinero para comprar la materia prima, “ahora con el crédito la voy a comprar, y tendré que trabajar solo porque me quedé sin empleados”.