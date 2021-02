Aplicó IMSS Michoacán segunda dosis de vacuna Covid-19 al personal de salud de hospitales del régimen ordinario

Michoacán.- La Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán aplicó la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 entre el personal de salud de los hospitales de Morelia y del interior del estado correspondientes al Régimen Ordinario.

Las 11 categorías de trabajadores que recibieron esta vacuna son: personal médico, de enfermería, inhaloterapeutas, laboratoristas y químicos, técnicos radiólogos, camilleros, limpieza e higiene, personal de ambulancia, manejadores de alimentos, asistentes médicas y trabajo social, involucrados en forma directa en la atención a pacientes con COVID1-19.

Esta semana se aplicó la inmunización en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 83, único hospital reconvertido COVID-19 en la entidad; asimismo se hizo lo propio en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 en Morelia Charo; el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 2 en Zacapu; el HGZ No. 4 en Zamora; el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 7 en La Piedad; el HGZ No. 8 en Uruapan; el HGSZ/MF No. 9 en Apatzingán y el HGZ/MF No. 12 en Lázaro Cárdenas.