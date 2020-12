Apegado a su fe, Aaron Cervantes confía en pronto reencontrarse con sus cinco hijos en Estados Unidos

Copándaro, Michoacán, a 2 de diciembre de 2020.- Hace 22 años el señor Aarón Cortés vio morir a su esposa con la impotencia de no poder cumplirle el deseo de despedirse de cinco de los ocho hijos que procrearon, porque ellos se encontraban en Estados Unidos. Ahora, con la cita para tramitar su visa pospuesta por segunda ocasión a causa de la pandemia, ruega a Dios que le dé licencia para volver a verlos.



“Yo padezco de la presión y tengo miedo que no alcance a ir, hace 30 años que no veo a María del Rosario, ella se fue a los 16 años, los otros se fueron poco después y a ninguno he vuelto a ver, ha sido muy triste todo este tiempo sin ellos, mi esposa tenía la ilusión de estar con ellos, solo hablaba con ellos por teléfono y eso me dolió mucho, porque ya no los volvió a ver”, señala don Aarón



Campesino de 85 años de edad, don Aaron es integrante del grupo de 71 Palomas Mensajeras originarias del municipio de Copándaro, que primero en junio y después en noviembre, tramitarían su visa para viajar a reencontrarse con sus seres queridos en dos grupos, uno a California y el otro a Missouri.



“Me dio mucha tristeza que se suspendieran las citas, mis hijos también se pusieron tristes, pero tengo fe en que Dios me dé licencia para viajar a verlos, yo nunca me he subido a un avión ni he viajado lejos y a veces me da miedo, pero sé que todo vale la pena por ir a verlos”, recalca el señor Aarón.



Con la finalidad de dar atención personalizada a cada una de las personas que como el señor Aarón requieren información y palabras de apoyo para sobrellevar su espera, personal de la Secretaría del Migrante (Semigrante), encabezado por su titular, José Luis Gutiérrez Pérez, acudió al municipio de Copándaro.



“Tengan paciencia, la pandemia vino y nos cambió las cosas, la forma en que nos reunimos, la forma en que llevamos a cabo nuestra vida y hasta la forma en que viajamos, vengo a decirles que no es culpa de ningún funcionario municipal o estatal el que la Embajada no esté dando citas, yo sé que están muy desmoralizados, pero tengan paciencia, el embajador nos dijo que se pospusieron todas las citas hasta que el nivel de contagios en Estados Unidos disminuya y hoy es lo que vengo a decirles”, destacó Gutiérrez Pérez.



Durante el encuentro con los integrantes del programa de reunificación familiar binacional, en el que estuvieron presentes el secretario del ayuntamiento, Elías Mendoza y los regidores, el jefe regional de Puruándiro, Mauricio Prieto Gómez, destacó el compromiso que el Gobierno de Silvano Aureoles Conejo mantiene con los connacionales y sus familias, por lo que trabajará de manera coordinada con autoridades mexicanas y estadounidenses en acciones que permitan generar a los migrantes y sus familias condiciones una buena calidad de vida durante la pandemia de COVID-19.