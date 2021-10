Anuncia Bedolla regreso a clases presenciales en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 8 de octubre de 2021.- En el marco de la Instalación del Comité Estatal de Seguridad en Salud, el Gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, firmó el decreto de declaración de las actividades educativas como esenciales en el estado.

El documento establece que, como parte del derecho universal a la educación, las autoridades educativas no se sujetarán a cierres conforme al semáforo epidemiológico y COVID-19; y con ello quedará garantizado el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022.

De esta forma, el próximo lunes 11 de octubre regresarán a las aulas las y los estudiantes del nivel medio superior y superior y el 18 del mismo mes, los alumnos del nivel básico (primaria y secundaria).

El regreso a las instituciones educativas será de manera responsable y ordenada, tal y como lo establecen la guía de regreso a las aulas emitidos por las autoridades federales, anunció el secretario de Salud en Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres.

Enfatizó que se reforzarán los protocolos sanitarios universales como el uso del cubrebocas, lavado de manos constante, desinfección con gel antibacterial, mantener sana distancia y evitar saludar de mano beso y abrazo.

El funcionario explicó que un primer filtro debe ser en casa; los padres y madres de familia serán los encargados de asegurar que no asistan a la escuela quienes presenten síntomas de COVID-1 o enfermedades respiratorias.

El siguiente filtro, dijo, se dará en la entrada de las escuelas donde se realizará la detección oportuna de casos sospechosos, seguido de otro más en el salón de clases, donde el docente tendrá la responsabilidad de reforzar las acciones del ingreso a las aulas para identificar la presencia de enfermedades respiratorias y de mantener separados a los alumnos, respetando la sana distancia.

Durante esta reunión, se notificó que la entrada y la salida de los estudiantes será de manera escalonada, al igual que en el recreo.

Por su parte, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Yarabí Ávila González, señaló que la institución está preparada para este regreso a clases presenciales y manifestó que la SEE avanza en la lucha contra el COVID-19, a través de diversas acciones como la dotación de kit sanitarios en las escuelas, capacitación de recursos humanos, sensibilización a la ciudadanía sobre la enfermedad para que no sigan creciendo los casos y eliminar todos los rezagos que tenemos en educación.