Ante retos en Michoacán no es momento de bajar la guardia: Silvano

Morelia, Michoacán, a 28 de septiembre de 2020.- Ante los retos que enfrenta Michoacán, como el COVID-19 y ahora la Influenza no es momento de relajarnos ni bajar la guardia, afirmó el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.



“Tenemos que seguir actuando todo el tiempo y con todo lo que tengamos al alcance, pero fundamentalmente, cuidándonos y cuidando a los demás, esa es la clave principal. México aún no está en una etapa controlada de contagio, lo que ha sucedido es que se han dejado de tomar muestras”, señaló.



Aureoles Conejo adelantó que para proteger la salud de las y los michoacanos, y con ello evitar la saturación de hospitales ante la temporada invernal, a partir de este 30 de septiembre, en Michoacán se movilizará una buena parte de las capacidades en salud, para arrancar en todo el estado, la campaña de vacunación contra la influenza.



“Vacunarse contra este virus, es más importante que nunca durante esta temporada invernal, no sólo para protegernos y proteger a las personas que son más susceptibles de complicaciones graves por esta enfermedad, sino también para ayudar a que no se saturen los centros de salud, los hospitales que están respondiendo a la epidemia del COVID-19”, sostuvo.



El mandatario michoacano llamó a la población a vacunarse contra la Influenza y reforzar los cuidados como el constante lavado de manos, el uso de cubrebocas, así como mantener la sana distancia, y no salir de casa a menos que sea necesario.



“La epidemia no se ha ido, sigue activa en todo el mundo, hay países que enfrentan la segunda ola de contagios, nosotros seguimos resistiendo y enfrentando apenas la primera desde hace varios meses para el caso nuestro, pero no estamos exentos de una segunda oleada”, agregó.



El Gobernador también aprovechó su mensaje para decir a las y los michoacanos que en el estado no se descansará ni detendrá cualquier esfuerzo institucional para encontrar a todas las personas desaparecidas.



“Para nosotros como autoridad estatal, cada persona ausente es una herida abierta que representa una de las peores pesadillas, para su familia, amigos y para toda la sociedad. Detrás de cada caso existen madres, padres, esposas, esposos, hermanos y hermanas, hijas e hijos, que no duermen en espera de noticias de ellos”, expresó.



Aureoles reconoció el gran reto que representa la búsqueda de personas desaparecidas no sólo en Michoacán sino en todo el país, y más aún frente a los recortes presupuestales que vendrán de la federación para el tema de la seguridad.



Por tal motivo, Silvano Aureoles adelantó que junto con la Fiscalía, se fortalecerán las unidades de víctimas y desaparecidos, así como los programas destinados a la búsqueda de personas con la aportación de más recursos para la aplicación de la justicia en todo el estado.



“El Gobierno de Michoacán no se va a rendir por los obstáculos económicos”, afirmó.



En este marco, el Gobernador anunció que en acuerdo con el Fiscal General del Estado, se asignarán, de manera extraordinaria, recursos para ofrecer una recompensa a quienes aporten información que ayude a localizar al presunto responsable del crimen contra la vida de la joven Jessica.



“Vamos a encontrar a los responsables de cometer violencia contra las mujeres, sin distingo de ninguna naturaleza. Cero impunidad para quien violente la integridad de las mujeres. En Michoacán no se encubrirá, de ninguna manera, la violencia contra las mujeres, y cero tolerancia”, finalizó.