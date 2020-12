Ante recortes federales, las necesidades ciudadanas serán nuestra prioridad: SFA

Morelia, Michoacán, a 11 de diciembre de 2020.- Ante el recorte de un total de 7 mil 728 millones de pesos del presupuesto federal para el estado en 2021, en Michoacán se priorizarán las tareas de salud y atención a la epidemia, así como seguridad y educación, afirmó el secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza.



“Estos recortes nos obligan a todos los sectores públicos del Estado a apretarnos el cinturón y a considerar que en un escenario de crisis mundial, nacional y estatal, no podemos aspirar a gastar más desde el Gobierno del Estado, por lo que las necesidades ciudadanas más apremiantes serán nuestras prioridades, tal y como lo instruyó el Gobernador Silvano Aureoles”, aseguró.



Al presentar un análisis de los recursos que dejarán de llegar al estado el próximo año, el funcionario estatal recordó que, el pasado mes de noviembre, los diputados federales de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, aprobaron el presupuesto de egresos para el año 2021, en donde los más afectados fueron los estados y municipios del país.



“En el presupuesto para el año 2021, se calculó que el país podría tener 3 por ciento más de recursos para ser usados, sin embargo, a todos los estados y municipios se les quita el 9 por ciento en comparación con lo que tuvimos este año, esto significa 115 mil 520 millones de pesos menos”, indicó.



Detalló que en este presupuesto, a Michoacán dejarán de llegar 7 mil 728 millones de pesos para el ejercicio 2021, afectando o eliminando el Fondo para la Conservación y Mantenimiento de las Carreteras, el Fondo Metropolitano y el Fondo Regional.



“En infraestructura carretera en el año 2019 se asignaron al estado 985 millones de pesos, en el 2020 se etiquetaron, 569 millones; para el 2021 no habrá asignación de recursos en este rubro; en el ramo 28 de participaciones federales, tenemos una disminución por 2 mil 32 millones de pesos”, detalló.



En lo que se refiere al Ramo 33, Maldonado Mendoza explicó que para Michoacán habrá una diferencia de 726 millones de pesos menos, ya que en 2020 llegaron 32 mil 590 y en 2021 se le asignarán sólo 31 mil 864 millones de pesos.



En el Ramo 23 ya no están etiquetados, como lo estaban, mil 135 millones de pesos, que se presupuestaron en 2020, ya que lo aprobado por los diputados para el 2021 es de cero pesos para el estado de Michoacán.



En tanto, en el ramo 12, referente a la salud, desaparecen los 2 mil 869 millones de pesos que tradicionalmente se le asignaban al Estado por el concepto de Seguro Popular, hoy INSABI, aunque aclaró que hay una partida presupuestal que, hasta el momento, se desconoce cómo será asignada para cada una de las entidades federativas.



Así mismo, las reducciones de subsidios a organismos descentralizados estatales serán por un monto de 6.5 millones de pesos, lo que impactará a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a la Universidad de la Ciénega y a la Universidad Intercultural Indígena.