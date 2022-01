Ante pronóstico de lluvias y bajas temperaturas, llama PC tomar medidas preventivas

Morelia, Michoacán, 7 de enero de 2022.- La Secretaría de Gobierno a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, exhortan a la población a seguir recomendaciones de autocuidado ante las bajas temperaturas y precipitaciones que se tiene pronosticado para este fin de semana en Michoacán.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el paso del sistema frontal número 20, canales de baja presión y la afluencia de humedad proveniente de ambos océanos e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, propiciará temperaturas entre los de 0 a 5 grados Celsius, intervalos de chubascos y posibles granizadas en la entidad.

Debido a la presencia del ambiente frío, PC reitera a la población la información para actuar y evitar afectaciones a la salud:

• Abrigarse lo suficiente preferentemente usando la técnica de cebolla (vestirse por capas).

• Proteger rostro, cabeza, manos y orejas.

• Al salir de un lugar caliente, cubrir boca y nariz para evitar respirar aire frío.

• No utilizar doble media o calcetín ya que esto bloquea la circulación, en su caso utilizar calcetines de lana.

• En los días extremadamente fríos o con vientos fuertes, limitar la cantidad de tiempo al aire libre, ya que las exposiciones prolongadas pueden producir hipotermia y en casos extremos, congelación.

• Protegerse de la radiación solar con bloqueadores, asimismo, usar protectores labiales y cremas hidratantes para la piel para evitar resequedad por presencia de ambiente frío y seco.

• Alimentarse sanamente en invierno, procurar ingerir una mayor cantidad de calorías, vitaminas y líquidos (de preferencia tibios), frutas y nueces.

• Mantener una ventilación adecuada en caso de usar algún calefactor en casa, con la finalidad de evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

• No encender anafres o braseros dentro de lugares cerrados o con mala ventilación.

• Procurar que los niños no se acerquen para evitar accidentes.

Del mismo modo, se recuerda también que para el reporte situaciones de riesgo, accidentes o afectaciones por fenómenos naturales, se dispone de la línea telefónica de emergencias 9-1-1.