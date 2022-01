Ante lluvias y bajas temperaturas, Protección Civil pide seguir medidas preventivas

Morelia, Michoacán, 17 de enero de 2022.- La Secretaría de Gobierno a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil invita a las y a los michoacanos a tomar medidas preventivas y de autocuidado ante la probabilidad de lluvias y temperaturas bajas en las próximas horas.

Y es que, según pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sur de México en combinación con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, podrían ocasionar lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas y probable caída de granizo en parte del estado de Michoacán.

Asimismo, en el entendido de que la temporada invernal está vigente, se esperan temperaturas muy frías principalmente en las madrugadas, cuando el termómetro podría registrar los 5 y hasta los 0 grados Celsius.

En este sentido y con la finalidad de que la población cuente con información valiosa para hacer frente a estas condiciones climáticas, se recuerdan las recomendaciones que para estos casos, han dispuesto las autoridades en materia de protección civil.

• Abrigarse lo suficiente preferentemente usando la técnica de cebolla (vestirse por capas).

• Proteger rostro, cabeza, manos y orejas.

• Al salir de un lugar caliente, cubrir boca y nariz para evitar respirar aire frío.

• No utilizar doble media o calcetín ya que esto bloquea la circulación, en su caso utilizar calcetines de lana.

• En los días extremadamente fríos o con vientos fuertes, limitar la cantidad de tiempo al aire libre, ya que las exposiciones prolongadas pueden producir hipotermia y en casos extremos, congelación.

• Protegerse de la radiación solar con bloqueadores, asimismo, usar protectores labiales y cremas hidratantes para la piel para evitar resequedad por presencia de ambiente frío y seco.

• Alimentarse sanamente en invierno, procurar ingerir una mayor cantidad de calorías, vitaminas y líquidos (de preferencia tibios), frutas y nueces.

• Mantener una ventilación adecuada en caso de usar algún calefactor en casa, con la finalidad de evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

• No encender anafres o braseros dentro de lugares cerrados o con mala ventilación.

• Procurar que los niños no se acerquen para evitar accidentes.

Finalmente, se recuerda que para el reporte de situaciones de riesgo o accidentes, se cuenta con la línea telefónica de emergencia 911.