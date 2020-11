Ante llamadas fraudulentas, exhorta SEE a ciudadanos a no dejarse engañar

Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre de 2020.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), informa a las y los michoacanos que es totalmente falso que el titular de esta dependencia, Héctor Ayala Morales, esté haciendo llamadas telefónicas o comunicándose con persona alguna ofreciendo algún tipo de trámite, bien o servicio de la dependencia.



Ante el aviso de que existe un posible defraudador que está haciendo llamadas telefónicas a su nombre, Ayala Morales aclaró: “Cualquier llamada que se reciba usando mi nombre o en mi supuesta representación, para pedir cualquier contraprestación a cambio de los servicios de la SEE es totalmente falsa, por lo que los exhorto a estar alertas y no caer en el engaño, ya que sólo es para defraudarlos o extorsionarlos”, puntualizó.



Aclaró que la institución ya tomó las medidas pertinentes y se está haciendo de información para presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, contra quien resulte responsable por la posible comisión de diversos delitos.



No obstante, se les invita a extremar precauciones para no caer en ningún engaño que pueda poner en riesgo su patrimonio, integridad o seguridad. Agregó que ningún funcionario de la SEE, ni ninguna persona a nombre de la dependencia puede ofrecer nada al margen de la Ley.



Toda atención es gratuita y los trámites con costo son exclusivamente los que así están determinados por la Ley de Ingresos. La asignación de plazas se desarrolla mediante un procedimiento establecido por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y está blindado, por lo que cualquier ofrecimiento que propios o extraños hagan para otorgar una plaza a cambio de dinero es un engaño y sólo dañará su patrimonio.



La SEE llama a la ciudadanía a presentar las denuncias correspondientes en caso de presentarse este supuesto.