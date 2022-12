Ante lesiones por pirotecnia, pide Segob evitar su uso

Morelia, Michoacán, 27 diciembre 2022.- Tres menores lesionados por pirotecnia fue el saldo de las festividades navideñas, informó el coordinador estatal de Protección Civil, Jorge Romero Alvarado.

Tras la recepción de los informes regionales, hasta este lunes por la mañana, se contabilizaron tres incidentes; aun cuando las lesiones fueron considerables, en ninguno de los casos está en riesgo la vida de las personas.

Durante este fin de semana se reportaron dos incendios y dos explosiones por juegos pirotécnicos en los municipios de Charo, Purúandiro, Ario de Rosales y La Piedad, en este último municipio, específicamente en la comunidad de Los Ayala, donde la Iglesia sufrió daño estructural, pero sin lesionados o fallecidos.

La Secretaría de Gobierno reitera a la población el llamado a evitar el uso de juegos pirotécnicos y tener especial cuidado con las niñas, niños y adolescentes, quienes son principalmente los afectados por accidentes producidos por su mal uso.

Aun cuando siempre será preferible evitar esta práctica, se recuerda que existen recomendaciones para su manejo, con la finalidad de prevenir accidentes:

• Evitar la compra y venta de pirotecnia

• Niñas y niños no deben comprarlos ni manipularlos.

• Si no explotan deben ser mojados.

• Utilizar un soporte que permita su salida libre y vertical.

• No introducirlos en botellas o envases.

• Nunca guardarlos en los bolsillos de la ropa.

• Evitar almacenarlos.

• En caso de quemadura, cubrir la herida con un paño o toalla limpia y húmeda.

• No aplicar pomadas o cremas.

• Acudir a la unidad médica de inmediato.

Cabe señalar que Protección Civil estatal se mantiene alerta en este periodo vacacional y de festividades, para lo cual se realizan labores de prevención y atención a situaciones de riesgo, accidentes o eventualidades propias de la temporada.

Para finalizar, se recuerda que se dispone del número telefónico de emergencias 911, para el reporte de accidentes o situaciones de riesgo.