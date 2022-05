Ante condiciones climáticas variables, Protección Civil pide tomar previsiones

Morelia, Michoacán, 30 de mayo de 2022.- Ambiente caluroso durante el día y probabilidad de lluvias por la tarde noche se pronostican para este día, ante ello, pide PC estatal mantenerse alerta y seguir las recomendaciones para cada caso



Por un lado, calor extremo con temperaturas de hasta 45 grados en la Tierra Caliente y Costa del estado, por otro lado, chubascos con descargas eléctricas en parte del territorio estatal, asimismo, temperaturas por arriba de los 30 grados Celsius en la capital y centro de Michoacán.



Con el objeto de que las y los michoacanos cuenten con elementos que les permitan hacer frente a estas condiciones climáticas y evitar con ello, en la medida de lo posible, afectaciones a la salud y a la integridad física, se reiteran las indicaciones que para estos casos, recomiendan tomar las autoridades en la materia.



Altas temperaturas:



• Tomar abundantes líquidos y ofrecérselos a los niños para mantenerse hidratado

• No exponerse por tiempos prolongados al sol para evitar insolación y golpes de calor, en ese caso, utilizar bloqueador solar.

• Utilizar ropa y calzado ligero, preferentemente en colores claros

• Hervir el agua de consumo por lo menos durante 5 minutos.

• Desinfectar frutas, verduras y hortalizas

• Revisar que pescados, mariscos y carnes rojas estén frescos para evitar la intoxicación.

• Evitar en lo posible comidas y aguas frescas callejeras.

• Lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, o después de cambiar un pañal.

• Mantener ventilados los sitios de trabajo y el hogar.

• Dar especial atención a personas enfermas y de la tercera edad, niños e indigentes ante temperaturas altas.



Lluvias:



• Prevenir encharcamientos e inundaciones al no tirar basura.

• Mantener limpia la calle y acera frente a las viviendas.

• Evitar dejar arena, grava o cualquier material de construcción sin resguardo en la calle. Puede ser arrastrada hacia las alcantarillas.

• No intentar cruzar corrientes de agua.

• Extremar cuidado con estructuras altas como letreros, postes de luz y árboles. Pueden caer.

• Evitar guarecerse debajo de árboles. Atraen los rayos.

• No manipular artículos de metal durante la tormenta.

• Tener documentos importantes y personales en bolsas plastificadas para evitar su perdida.

• Preparar un botiquín familiar en caso de emergencia.

• Dar mantenimiento constante al sistema de drenaje, coladeras y canaletas para evitar encharcamientos.

• No dejar cables de luz o extensiones en el piso donde pueda entrar en contacto con el agua.

• Durante una fuerte tormenta, evitar salir de casa si no es necesario.

• Desconectar aparatos eléctricos y cerrar tomas de gas si la lluvia se intensifica o comienza a aumentar el nivel de agua al interior de la vivienda.



Finalmente, recordar que para el reporte de cualquier situación de riesgo, accidente o eventualidad se cuenta con la línea telefónica de emergencia 9-1-1.