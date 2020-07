Ante aumento de casos de Covid19, Alfonso Martínez invita a morelianos a no bajar la guardia

Morelia, Michoacán a 29 de julio de 2020. Ante el incremento de casos de COVID-19 en la capital michoacana y el nulo apoyo de las autoridades municipales, el ex alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, llamó a las y los ciudadanos a no bajar la guardia.



Lo anterior, lo refirió en la reunión que sostuvo con locatarios del mercado Independencia, a quienes entregó material sanitizante para que puedan cuidar de su salud y la de sus clientes, pues comentaron que no han recibido ningún tipo respaldo por parte del municipio.



“Los contagios siguen en aumento en Morelia y, especialmente en el área norponiente de la ciudad, por lo que no debemos relajar las medidas, tenemos que extremar precauciones para cuidar de los nuestros y de todas las personas en general”, apuntó el dos veces diputado local.

En este sentido, refirió que principalmente las y los oferentes deben de contar con todas las precauciones, pues es un sector que no ha parado de laborar en lo que va de la pandemia, “reconozco el esfuerzo de las y los comerciantes morelianos, quienes con gran compromiso salen a dar la batalla todos los días para seguir llevando el sustento a sus hogares, pero tienen que hacerlo con los ciudadanos necesarios”.



Al hacer uso de la voz, Francisco Ortiz Lara, secretario general de la Unión de Comerciantes, Locatarios y Ambulantes del mercado Independencia, indicó que es falso que el municipio brinde apoyo alguno a este sector.

Es una mentira que están apoyando con cubrebocas e insumos; todas las medidas y los filtros que se pusieron en las entradas del mercado han sido por iniciativa propia y porque nosotros nos hemos organizado, por eso, le agradecemos mucho que más bien sea usted, ingeniero Alfonso, quien no esté dando esta ayuda que nos sirve mucho”, explicó.