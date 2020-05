Analiza Mesa de Coordinación a municipios ante reinicio de actividades

Morelia, Michoacán, a 19 de mayo de 2020.- Con la finalidad de que no aumenten de manera desmedida los casos de COVID-19 en el estado, este martes los integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Michoacán, iniciaron el análisis, municipio por municipio, para el regreso ordenado de actividades durante la contingencia cuando así se determine.



“Vamos a hacer un análisis minucioso estas semanas para que el primero de junio sepamos qué actividades vamos a poder retomar y qué no. Por ello he propuesto que a partir de ahora hagamos una revisión municipio por municipio, para así tomar decisiones a nivel municipal, conforme a la situación de cada región”, señaló el Gobernador Silvano Aureoles Conejo.



El equipo de trabajo interinstitucional también llamó a la ciudadanía a no relajar las medidas de prevención, sobre todo en Lázaro Cárdenas, que es el que más preocupación ha generado por la velocidad de contagios que ha registrado.



Al corte de este lunes, este municipio ubicado en la Costa de Michoacán, reporta 535 de los mil 51 casos de COVID-19 que hay en toda la geografía michoacana. Además de que registra 41 de las 96 defunciones documentadas en el territorio estatal a causa del coronavirus.



“Necesitamos concentrar acciones, medidas; que se disparen los casos es el reflejo de que a la gente no le interesa mucho, que no se la cree, sienten que es un asunto no tan grave, pero lo cierto es que no se debe bajar la guardia y mantener las acciones preventivas para salvar vidas”, puntualizó el mandatario estatal.



En el encuentro participaron el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello; el subsecretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo; el subsecretario de Salud, Carlos Ramos Esquivel; el fiscal general del estado, Adrián López Solís; el secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes; el comandante de la 21 Zona Militar, Sergio Armando Barrera Salcedo; el comandante de la 43 Zona Militar, Darío Ávalos Pedraza.



Así como el coordinador de la Guardia Nacional en Michoacán, Fidel Mondragón Rivero; el comandante de la X Zona Naval, Mario Maqueda Mendoza; el coordinador interino de la Guardia Nacional, Luis Emilio Salas Candelaria, entre otras autoridades estatales y federales.