Jiquilpan, Michoacán, a 14 de febrero de 2020.- El Presidente Andrés Manuel López obrador, encabezó la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en Jiquilpan, acompañado por el anfitrión, Silvano Aureoles Conejo, gobernador de la entidad.

Fue este viernes cuando los mandatarios federal y estatal, hablaron de cerrar filas en favor de la seguridad de los michoacanos.

Aquí el mensaje íntegro del gobernador Aureoles Conejo.

Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador sea usted bienvenido a Michoacán particularmente a este hermoso municipio de Jiquilpan, siempre se le recibe con gusto y con respeto, con los brazos abiertos.

Saludar al señor secretario de la Defensa Nacional Crescencio Sandoval, al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, al almirante José Rafael Ojeda secretario de Marina, a nuestro querido paisano Luis Rodríguez Bucio comandante de la Guardia Nacional, bienvenido a su tierra paisano nos da mucho gusto recibirlo acá.

Al señor coordinador de asesores, Lázaro Cárdenas Baltel, paisanos querido neustro, señor presidente municipal de Jiquilpan, Roberto Mejía, al general Hurtado, comandante de Décimo Primera Región Militar, al General Barrera Comandante de la XXI Zona Militar, así como al coordinador de la Guardia Nacional en Michoacán, el comisario Mondragón.

Saludo a todas y todos, a los presidentes municipales que nos acompañan, diputadas, diputados, a todas y todos me da gusto saludarles, a los jefes, oficiales, tropa, los saludamos con mucho respeto, a nuestro amigos de los medios de comunicación, muchas gracias.

Señor presidente bienvenido a esta región, particularmente a Jiquilpan que es una tierra emblemática, la tierra donde nació el general Lázaro Cárdenas del Río, sin duda uno de los grandes presidentes de México como usted reiteradamente lo ha dicho.

Es muy grato que el día de hoy estemos siendo testigos de de la apertura de estas instalaciones, le primer cuartel de la Guardia Nacional y que además este hecho suceda aquí en Jiquilpan aquí en Michoacán.

Me da gusto y celebro que el día de hoy se inicie este proceso de entrega de las instalaciones de la Guardia Nacional que estoy seguro dará muy buenos resultados para Michoacán y para México.

Este hecho queridas amigas y amigos confirma algo que conocemos y que se ha venido diciendo en los últimos meses, la Guardia Nacional es nuestra gran esperanza para hacerle frente a los retos que tenemos en materia de seguridad, quizás hoy por hoy el reto más grande que enfrenta el país.

Y tenemos confianza y esperanza porque la Guardia Nacional la integran hombres y mujeres con valores, con principios, principalmente soldados y marinos; y conociendo su entrega, su compromiso y su lealtad estoy seguro señor presidente que esta nueva y joven institución pronto le dará a los mexicanos los resultados que la sociedad espera.

La Guardia Nacional sin duda es una decisión y una medida acertada que siendo la iniciativa del presidente, contó también con el respaldo de todas las fuerzas políticas, eso le da una amplia legitimidad y fuerza a la Guardia Nacional.

Pero a la Guardia Nacional tenemos que cuidarla entre todos, tenemos que dejar que madure porque los retos son de mayores proporciones, la Guardia Nacional a mí entender y juicio no viene a sustituir la responsabilidad de estados y municipios.

Nosotros tenemos que seguir haciendo la parte que nos toca, si no aceleramos el paso desde lo local y cumplimos con lo que nos mandata la Constitución a los gobiernos municipales y estatales y queremos dejarle todo el peso a la Guardia Nacional será muy difícil.

Por eso la necesidad de que sigamos cerrando filas, de que en este terreno como lo ha dicho reiteradamente el secretario Durazo, sea un espacio de neutralidad política y que todos vayamos a aportar la parte que nos toca para entregar mejores resultados.

Por eso en Michoacán, señor presidente señores secretarios, hemos hecho un gran esfuerzo desde el inicio del Gobierno porque al igual que usted encontró desmantelado la mayor parte de los esfuerzos en esta materia.

En Michoacán vivíamos una situación muy crítica y quiero decir aquí que gracias a las dos grandes instituciones que el pueblo de México quiere y respeta al Ejército y la Marina fue posible remontar las adversidades en la época más crítica de la violencia y la ingobernabilidad que se vivía en Michoacán.

Por eso quiero hoy aquí una vez más reiterar mi reconocimiento y felicitación a nuestras fuerzas armadas, a nuestro Ejército Mexicano y a la Marina Armada de México para quienes pido demos un fuerte aplauso a los soldados de México.

Junto con ellos, iniciamos el trabajo de reconstrucción para que nos demos una idea, hace cuatro años Michoacán contaba con apenas mil 400 elementos de policía estatal para todo el territorio, para cuidar a 5 millones de michoacanas y michoacanos que vivimos acá, más 4 millones que vienen y van y vienen a Estados Unidos.

Esto lo hemos ido remontando con un trabajo coordinado con las instituciones de seguridad del gobierno federal, así como con las señoras y señores presidentes y presidentas municipales.

Dentro del plan para el estado, el punto central ha sido la fortaleza institucional, la construcción e inversión en infraestructura para tener hoy siete cuarteles regionales operando completamente más tres que están en proceso, haber alcanzado un estado de fuerza de 6 mil elementos y entre otras cosas haber mejorado sus salarios en promedio del 100 por ciento.

Pero señor presidente esto es obvio, no es suficiente, la situación no es fácil porque el problema de la violencia y la inseguridad tiene otras raíces.

Hace unos días me entregaron del secretariado Ejecutivo Nacional esta grafica que hoy se las comparto de manera muy breve, cómo está Michoacán amén de que no es para cantar victoria.

Somos el noveno lugar, de acuerdo a esta clasificación de la información, en secuestro en el lugar 15, en robo de vehículos 13, en extorsiones 32, en trata de personas 17, en robo a casa-habitación en el 22, en robo a transporte 9, robo a transeúntes 20, en robo a negocios 25,en el narco menudeo en el 14, lesiones dolosas el 13, violencia familiar 30, feminicidio en 29, violaciones número 23 ,en general en el resumen estamos en el total de delitos de alto impacto en el lugar número 23 y en el total de los delitos en el lugar número 23, donde el 1 es el más complicado y el 32 el más tranquilo.

Esto qué nos refleja, que el esfuerzo conjunto va dando resultados, la coordinación estrecha y cercana con las instituciones de seguridad está y dará más y mejores resultados.

No está resuelto el tema, claro que no, pero estamos trabajando incansablemente todos los días, hemos tenido la oportunidad en diversas ocasiones de reunirnos con el Gabinete de seguridad y de manera particular con el secretario Durazo para permanentemente estar intercambiando información y coordinando las acciones.

Somos más, muchos más las y los que queremos vivir en paz y los que queremos nuestra tierra con estabilidad y con tranquilidad. Estoy seguro que vamos a ganar esta batalla.

Por último señor presidente solo quiero reiterarle el agradecimiento por otro temas, particularmente en materia de educación, por la firma del nuevo acuerdo educativo.

Somos el primer estado que firma, gracias presidente por ayudar a Michoacán para que nunca más las y los maestros abandonen las clases y no atender a las niñas y niños porque no se les paga el salario, pasaron muchos años pero la sensibilidad y cariño del presidente López Obrador por Michoacán hoy hizo posible que firmáramos este acuerdo.

Lo firmamos el pasado 23 de enero de este año, por ello mi más sincero agradecimiento.

A inicio de la semana he firmado también el acuerdo para que Michoacán se adhiera al Instituto Nacional de Salud y Bienestar (INSABI) porque comparto plenamente con usted la preocupación en materia de salud, allí absoluta coincidencia, sobre todo porque queremos acercar servicios de calidad y oportunos a la gente y a la población más necesitada.

Aquí hay un sistema bastante decente señor presidente, en palabras de Juan Ferrer somos de los tres estados que tenemos ordenados y tranparentes los servicios de salud, hace apenas tres años era un desastre pero trabajando y cuidando que se hagan bien las cosas la situación ha cambiado pero falta mucho por hacer y ahora juntos el INSABI y el gobierno de Michoacán vamos y nos estamos planteando el reto de que los servicios de salud en Michoacán sean ejemplo nacional de que sí se puede.

Allí cuenta conmigo señor presidente, en esta y otras tareas, si de algo sirve, lo que hemos aprendido algo en estos años en materia de seguridad cuente con ello, con toda la disposición y compromiso porque México, y las michoacanas y michoacanos están primero que cualquier cosa y allí vamos a continuar juntos.

Sean bienvenido a Michoacán y Jiquilpan que los recibe con los brazos abiertos.

Muchas gracias a todas y todos.