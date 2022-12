AMLO destaca a Pelé como gran futbolista e influyente con su ejemplo tras su fallecimiento

Con motivo del fallecimiento del ex futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, conocido internacionalmente como Pelé, el presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó en sus redes sociales un mensaje en su memoria.

“Descanse en paz”, expresó al tiempo que lo reconoció como un humilde maestro, destacado en el ámbito deportivo e influyente a través de su ejemplo entre sus sucesores.

Al respecto, recordó una declaración que realizó Ronaldinho en febrero de 2021:

«Mi padre me decía que era mejor aprender a dominar balón descalzo para tener la sensibilidad en el pie y le prometí que dominaría aquella pelota como ningún otro, pero lo que realmente sucedía era que él no tenía dinero para regalarme un par de zapatillas. Cuando gané mi primer Balón de Oro, no lloré de alegría, lloré al no tener a mi padre».