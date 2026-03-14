Morelia, Michoacán, 14 de marzo de 2026.- La estudiante del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Michoacán (Cecytem), Sofía Guadalupe Ramírez Reyes, conquistó la medalla de bronce en la Futures Cup Sub-19 de Boxeo celebrada en Bangkok, Tailandia. Este triunfo en tierras asiáticas marca un hito en la trayectoria de la joven atleta del plantel Maravatío, al tratarse de un debut internacional exitoso que pone en alto el nombre de su institución y del estado.

Durante su destacada participación, la pugilista logró avanzar con paso firme en el torneo al obtener importantes victorias frente a rivales de gran nivel, iniciando con un triunfo ante la representante de China, combate que le permitió colocarse entre las competidoras más sobresalientes de su categoría.

Posteriormente, la estudiante del Cecytem consiguió su segunda victoria al imponerse a la boxeadora Yerin Kim, representante de Corea del Sur, pelea que concluyó por detención del réferi en el segundo asalto, demostrando su fortaleza, técnica y disciplina sobre el cuadrilátero.

En su tercer combate, Sofía Ramírez volvió a mostrar su calidad deportiva al derrotar a la representante de Alemania, resultado que le permitió avanzar a la semifinal del torneo y asegurar la medalla de bronce dentro de esta competencia internacional.

Aunque la joven pugilista culminó su participación en la ronda semifinal tras enfrentarse a la representante de la India, su actuación dejó en alto el nombre de Michoacán y de México. Este resultado cobra mayor relevancia al tratarse de su primera experiencia en el plano internacional, donde demostró estar al nivel de las mejores del mundo.

La comunidad educativa del Cecytem reconoció y aplaudió su disciplina y dedicación, cualidades que reflejan el talento integral de las y los estudiantes del subsistema. Asimismo, destacaron que este logro da continuidad a la tradición deportiva de la reconocida Dinastía Ramírez, una familia con una trayectoria legendaria en el boxeo estatal y nacional.