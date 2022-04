ALIANZA VA POR MÉXICO EVITA EL RETROCESO DEL PAÍS AL DETENER LA REFORMA ELÉCTRICA

Con 223 votos de los diputados federales de Acción Nacional, PRI, PRD y MC, la alianza legislativa “Va por México”, logró detener el retroceso del país en energía eléctrica al impedir la aprobación de la reforma en la materia, presentada por el gobierno federal y con la que las familias mexicanas pagarían más en sus recibos de luz, dañaría el medio ambiente y la inversión en México.



Luego de más de 15 horas de debate en la máxima tribuna del país, en la que Morena y sus aliados se dedicaron a descalificar a los legisladores federales de oposición al no contar con argumentos para defender una reforma que representaba un retroceso de más de 60 años para México, se desechó la iniciativa de Morena, por no tomar en cuenta la participación de la sociedad civil organizada, el sector comercial y empresarial del país, así como la opinión de expertos y de los partidos políticos de oposición.



“Un día histórico para México, en el que gana la verdad, gana el país y ganan las familias mexicanas”, señaló el diputado federal del PAN, Armando Tejeda Cid.



Los 13 diputados federales por Michoacán de Acción Nacional, PRI y del PRD, aseguraron que, de manera histórica, se demostró la fuerza del trabajo unido de los partidos de oposición, que dejaron a un lado las diferencias ideológicas para trabajar por el bien de las y los mexicanos, así como de las familias michoacanas.



Manifestaron la necesidad de darle vuelta a la página y trabajar en la propuesta que presentará la alianza legislativa Va Por México, la cual contempla disminuir la tarifas de la electricidad, modernizar a la Comisión Federal de Electricidad, incentivar inversiones en energías limpias y renovables, fomentar la competitividad y la generación de empleos en el sector.



“La lucha por defender a México no concluye, tenemos que buscar que se modifique el sector eléctrico pero en beneficio de la gente, donde paguen menos los que menos tienen, donde aprovechemos los recursos naturales para tener energías limpias y renovables, cuidando el medio ambiente y la salud de los mexicanos. Hoy demostramos la importancia de mantener la fuerza de la oposición para ser el dique de contención de este gobierno”, aseguró Tejeda Cid.