Alfredo Ramírez respalda oposición de productores a impuesto sobre el mezcal

Morelia, Michoacán, 14 de diciembre de 2020. El diputado Alfredo Ramírez Bedolla acordó cerrar filas con productores de mezcal para defender en el Congreso del Estado que no se le imponga una nueva carga fiscal a su producto, y proteger a otras bebidas tradicionales de Michoacán que cuentan con denominación de origen. En reunión con el legislador de Morena, mezcaleros expusieron su preocupación porque les sea cobrado el impuesto a las bebidas alcohólicas propuesto por Silvano Aureoles para entrar en vigor el próximo año, ya que los dejaría en desventaja en el mercado ante otras regiones mezcaleras que no están obligadas a pagar esa carga fiscal. Los productores refirieron que harán llegar su postura al Congreso del Estado mediante un documento en el que piden que la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán contemple en su corpus que no se aplique el impuesto a las bebidas con denominación de origen. Ramírez Bedolla asumió el compromiso de defender el interés de los productores en el Congreso del Estado, y trabajar por evitar que se imponga un nuevo impuesto no sólo al mezcal, sino también a otras bebidas con denominación de origen como la charanda o el tequila que se produce en el occidente de Michoacán. Las bebidas que tienen denominación de origen en Michoacán son resultado de tradiciones antiguas, y su forma de elaboración artesanal es un elemento de cohesión familiar y comunitaria, por lo que debemos cuidar su producción como parte de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible, subrayó Alfredo Ramírez. El legislador de Morena puntualizó que la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán contempla en sus artículos transitorios que no se aplicará el impuesto a las bebidas con denominación de origen, tal como lo propuso el año pasado cuando se intentó crear ese gravamen; no obstante, ofreció respaldar a los mezcaleros para darles mayores garantías de que no serán obligados a pagar más cargas impositivas.