Alfredo Ramírez Bedolla niega contactos recientes con Adalberto Fructuoso Comparan Rodriguez

RED 113 MICHOACÁN Redacción



Morelia, Mich. -12 de Mayo de 2021. – El candidato a la gubernatura del estado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que no tiene contacto con con Adalberto Fructuoso Comparan Rodriguez, ex alcalde de Aguililla, detenido esta mañana en Guatemala por cargos de narcotráfico, y quien además es ex pareja de una tía del político.

“No hay ninguna relación con este personaje. Un servidor no ha tenido contacto desde hace más de 15 o 20 años con esta persona”, detalló.

Expresó que la mención de su parentezco político con el detenido y con un primo hijo de Adalberto Fructuoso, quien fue detenido en Estados Unidos, por un operativo contra el narcotráfico, se debe a que es el candidato puntero en las encuestas para la gubernatura de Michoacán.



“Es parte, vamos arriba en las encuestas, manteniendo la ventaja y vamos a crecer. Hoy es el debate, estamos preparándonos listos y muy serios”.



Adalberto Fructuoso, alias “El Frutos”, fue presidente municipal de Aguililla de 2008 a 2011, es requerido por autoridades estadounidenses por narcotráfico, dado que se le relaciona con carteles de la droga que operan en Michoacán.