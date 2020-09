Alfonso Martínez invita a no relajar las medidas sanitarias, ante los casi 3 mil casos de Covid-19 en Morelia

Morelia, Michoacán a 31 de agosto de 2020. Luego de que el incremento de casos de Covid-19 en Morelia no ha dado tregua, pues está cerca de rebasar los 3 mil casos confirmados y las 200 defunciones, el expresidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, invitó a las y los morelianos a no bajar la guardia y continuar con las medidas sanitarias.

En un mensaje a través de sus redes sociales, el dos veces diputado local, reprobó también el actuar de las autoridades municipales ante la contingencia sanitaria: “Es lamentable que las autoridades de nuestra ciudad sigan sin tomar en serio la pandemia, y en su lugar, se dediquen a golpetear a los que cuestionamos su falta de responsabilidad”.

En este tenor, Alfonso Martínez recordó que solo en las últimas 24 horas, la capital michoacana registró el mayor número de contagios de Covid-19, con 69, de tal manera suman dos mil 559 en total y 181 muertes, por lo que está cerca de alcanzar a Lázaro Cárdenas en el mayor número de fallecimientos, pues se han reportado 186.

Ante ese escenario, exhortó a las y los morelianos a no bajar la guardia: “sigan puntualmente las recomendaciones sanitarias, pónganse el cubrebocas y apliquen la sana distancia siempre que se encuentren en lugares concurridos”.

Para finalizar, el exalcalde independiente, llamó a la ciudadanía a no ponen en juego la vida de nuestras familias y la economía de nuestra ciudad.