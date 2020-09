Alfonso Martínez encabeza rescate del parque lineal del Blvd. García de León #Morelia

Morelia, Michoacán a 06 de septiembre de 2020. Ante la falta de mantenimiento y el descuido en el que se encontraba el parque lineal del boulevard García de León, el expresidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la mañana de este domingo, una jornada de rescate en este espacio público.



Acompañado de los regidores independientes, Melissa Vásquez Pérez y Gaspar Hernández Razo, vecinos, así como integrantes del grupo Jóvenes Independientes Michoacán, el dos veces diputado local, invitó al alcalde de la capital michoacana, Raúl Morón Orozco a no dejar en el abandono estas áreas verdes que son tan importantes en la ciudad.

“En un principio, pensé que este gobierno solo evitaba darle mantenimiento a las obras que hicimos durante mi administración, las cuales no estaban siendo atendidas, pero ya me di cuenta que no; ya vi que esto es en toda la ciudad. Hago un exhorto para que se pongan a trabajar y hacer que nuestros espacios estén dignos para disfrutarlos los morelianos”, apuntó.



Previo al inicio de la jornada, Alfonso Martínez, exhibió en un video publicado en sus redes sociales, las pésimas condiciones en las que se encontraba el parque lineal del boulevard García de León: “podemos ver que el pasto está en pésimas condiciones, que hay mucha basura; por eso, tuvimos que organizarnos y venir con un grupo de ciudadanos para hacer el trabajo que el ayuntamiento no hace”.



Ante esta situación, el exalcalde independiente, junto con cerca de 100 personas que participaron en la jornada, se dieron a la tarea de recoger los desechos, podar el pasto y limpiar las áreas comunes. Asimismo, aprovecharon para sembrar árboles de Jacaranda en dicho lugar mientras decenas de carros que pasaban por el lugar, tocaban sus bocinas para saludar a Alfonso Martínez y agradecer la limpieza del lugar.

Visita al bulevar García de León ¡Buenos días!. Un grupo de ciudadanos y yo venimos al bulevar García de León a hacer el trabajo que la administración de Raúl Morón debería y aquí les digo por qué 👇 Posted by Alfonso Martínez Alcázar on Sunday, September 6, 2020

Es de mencionar que la recuperación de este espacio público se ejecutó desde el monumento al Ancla hasta la calle Teniente Alemán.