Alertan ventas de licencias para conducir apócrifas, en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 12 de diciembre de 2021.– La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán, hace un llamado de alerta a la ciudadanía con la intención de que acuda directamente a tramitar sus licencias permanentes y evite ser engañada por presuntos gestores que se anuncian en redes sociales, situación que representa un problema de legalidad.

En lo anterior coincidieron el subsecretario de Ingresos y el director de Recaudación de la dependencia estatal, Salvador Juárez Álvarez y Raúl Aguilera Aguilera, respectivamente, quienes alertaron a las personas interesadas en obtener su licencia permanente, sobre los riesgos de recurrir a prácticas ilegales, e invitaron a realizar el trámite correspondiente en los módulos establecidos oficialmente. “Con esto, evitarán incurrir en un deito y ser estafados”, señalaron.

Manifestaron que hay quienes ofrecen tramitar la licencia permanente, e incluso hasta solicitan una fotografía al interesado, cuando en los módulos se encuentran las cámaras y los equipos para registrar las huellas dactilares y la firma, y se desarrollan los trámites correspondientes, motivo por el que es fundamental evitar situaciones que en algún momento podrían convertirse en problemas legales. “Las supuestas licencias, no se encuentran registradas en los sistemas gubernamentales y, por lo mismo, no es lícito conducir con un documento falso”, advirtieron, no sin antes exhortar a aprovechar el programa “Ponte a Mano”, también conocido como “Borrón y Cuenta Nueva “, que concluirá el 31 de diciembre de 2021.

Por su parte, el director Jurídico de la misma Secretaría de Finanzas y Administración, Sergio García Lara, informó que ya se han presentado las denuncias correspondientes con el propósito de que sean las autoridades cibernéticas quienes investiguen las presuntas irregularidades, razón por la que es fundamental que la población michoacana evite problemas innecesarios. Incluso, “en las redes aparecen imágenes alusivas al Gobierno de Michoacán con logotipos escaneados de la administración pasada”, dijo.

Es muy importante que los ciudadanos consulten la página oficial https://secfinanzas.michoacan.gob.mx/ o que se presenten diectamente en los módulos que se encuentran en Morelia y en el interior del estado, donde serán atendidos correctamente por personal acreditado y capacitado, recomendó García Lara.