Alertan sobre dos marcas de embutidos contaminadas con salmonela en EE.UU. También se vende en México

De acuerdo con la investigación sobre los casos de salmonela en Estados Unidos, van 10 personas hospitalizadas y 47 casos de salmonelosis por embutidos contaminados de la empresa Fratelli Beretta y Busseto, que también se vende en México.

El día jueves los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos lanzaron una advertencia para evitar consumir los embutidos de las marcas Busseto y Fratelli Beretta.

Dichos centros han estado investigando el brote en 22 estados desde el pasado 5 de enero.

Con la alerta sobre las marcas también se actualizo el numero de afectados, agregaron 23 nuevos enfermos al recuento, totalizando 47 casos en 22 estados de Estados Unidos desde que comenzó la investigación. Todos ellos habían ingerido embutidos y carnes de las marcas Busseto y Fratelli Beretta, ambas vendidas a través de Walmart, Costco y Sam’s Club con presencia en México.

Hasta el momento, en México no se han dado declaraciones sobre la posible contaminación.

