Alerta SSM sobre comercialización ilegal de vacunas apócrifas contra COVID-19

Morelia, Michoacán, a 26 de marzo de 2021.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), alerta a la población sobre la comercialización ilegal de vacunas apócrifas anti COVID-19 de las empresas Cansino Biologics, Shinopharm Group y Sinovac.

Debido a que estas vacunas apócrifas contra el virus SARS-CoV-2 ponen en peligro la salud de las y los ciudadanos, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha publicado en su página web alerta permanente con información específica.

Importante mencionar que cualquier supuesta vacuna contra el COVID-19 que esté a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales y puntos de venta, constituye un fraude y un riesgo para la salud.

Cualquiera de los tres biológicos al inicio mencionados, no se deberá adquirir, ya que, en México, por el momento no está autorizado su comercio al sector privado; además de que la empresa no ha reconocido a ningún intermediario para este fin, por lo que, si alguien adquiere alguna sustancia que se ostente como vacuna, es falsa.