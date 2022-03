Alcalde de Culiacán afirma que “la mujer propicia que le hagan daño”, luego “aclara” sus dichos

Culiacán Sinaloa, 4 de marzo 2022.- En la antesala de las manifestaciones por el #8M, Día Internacional de la Mujer, el presidente municipal de Cualiacán, Sinaloa, señaló que, “no se trata de revictimizar a nadie, pero la mujer misma propicia que le causen el daño porque no hace caso a las recomendaciones“, afirmó.

Y aunque después, su oficina de comunicación social, trató de minimizar el dicho, al argumentar que sus declaraciones se habían sido “malinterpretados”, lo cierto es que el alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, dijo estas aseveraciones durante el ‘’Taller para la implementación de unidades de policía municipales de género’’. Aquí lo dicho por el munícipe:

“Sí hay convicción e intenciones de proteger a las víctimas de un delito, principalmente a las mujeres, niños, niñas y adolescentes pero repito me preocupan más los niños, niñas y adolescentes que los adultos porque muchas veces y no se trata de revictimizar a nadie, pero la mujer misma propicia que le causen el daño porque no hace caso a las recomendaciones, si su pareja le habla y sale otra vez a la calle y pues ahí, se los digo por experiencia porque me ha ocurrido y es muy lamentable que esto ocurra pero pues somos seres humanos y cedemos a cualquier invitación con el supuesta intención de conciliar, de negociar, de arreglar algo, sale un sujeto, el tipo con armas y todo, la asesina y después el policía se ve involucrado en el hecho porque no estaba presente cuando ocurrió el hecho, pues no porque eran las 4 de la mañana y este quiere irse a su casa a descansar a dormir, osea hace falta más pues, que nosotros como autoridades capacitemos a las víctimas, las aconsejemos de qué tienen que hacer y no hacer para que no corran riesgo, no todo depende del policía”.

Aquí la versión del alcalde publicado en su cuenta de Facebook:

Lamentablemente la ética es algo que muchos olvidan. Aquí les aclaro nuevamente sobre mis palabras al respecto de la violencia de género que fueron sacadas de contexto por un periódico local.

https://fb.watch/bxQjzGVUHX/

No es la primera vez que el alcalde de Culiacán se ve involucrado en declaraciones escandalosas y polémicas.