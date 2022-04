Alain Delon solicita la eutanasia y pide ser sepultado con 45 perros y gatos que lo acompañaron toda su vida

Actiualidad abril del 2022.- El gran actor francés, Alain Delon, galán del cine mundial, ha decidido por la muerte asistida; Delon de 86 años, tras sufrir un doble infarto cerebral solicitó la Eutanasia. El actor francés residente en Suiza, donde la eutanasia es legal, se acoge a su derecho y su libertad de poder elegir una muerte digna.

El actor escribió una carta de despedida, en la que expresa su agradecimiento a todos sus seguidores y espera ser un ejemplo para las nuevas generaciones. Además el actor tiene un cementerio en su propiedad, donde descansan por lo menos 45 mascotas o compañeros de vida, entre perros y gatos, con los cuales pidió ser sepultado.

Tras haber sufrido dos accidentes cerebro-vasculares que deterioraran considerablemente su estado de salud, el actor Alain Delon, ícono del cine francés, pidió que le practiquen la eutanasia a sus 86 años, de acuerdo con su hijo Anthony Delon.

En una entrevista para el medio francés RTL, el también actor mencionó que su padre le había solicitado que iniciara con todos los trámites para que le apliquen la eutanasia en Suiza, país donde reside desde hace algunos años y este procedimiento es totalmente legal y regulado.

Anthony aceptó la última voluntad de su padre y, de la mano de su hermana Anouchka Delon, acompañarán a su padre hasta su último día y respetarán la decisión que tomó gracias a los problemas de salud que padece desde hace algunos años y a que su esposa, Nathalie Delon, falleció en enero de 2021 de un cáncer de páncreas que la mantuvo sufriendo durante mucho tiempo.

A través de un breve texto compartido por su hijo, el actor francés agradeció a todos aquellos que lo acompañaron, y espera que su carrera y su vida sirvan de inspiración para los actores del presente y futuro.

“Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon”.

Con información de Redes Sociales y El Financiero