Ahora fue para comerciantes de Tu Plaza San Juan y del Mercado Independencia, los insumos contra COVID-19 de la Sedesoh

Morelia, Michoacán, a 01 de junio de 2020.- Ante la entrada en vigor de la Nueva Convivencia social, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh), refuerza el trabajo que realiza el Gobierno del Estado para prevenir nuevos contagios, con la entrega de mil cubrebocas y 80 litros de desinfectante a comerciantes de Tu Plaza San Juan y del Mercado Independencia, en apoyo además a la reactivación de sus negocios.



En recorrido por ambos espacios comerciales, el titular de la Sedesoh, Juan Carlos Barragán Vélez, destacó que el objetivo es que se retomen las actividades de manera ordenada y atendiendo las medidas de sanidad anunciadas por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, “se trata de abonar a la salud de las y los michoacanos y a la economía del Estado”.



Añadió que, en esta nueva convivencia, “todos y todas debemos ser responsables; cumplir con las medidas establecidas nos permitirá regresar a la normalidad, por eso estamos aquí para ayudarlos con los insumos necesarios y que puedan retomar su actividad económica, pero protegiéndose ustedes y a los visitantes”, comentó.



Barragán Vélez, recordó que desde hace varias semanas el Estado ha entregado este tipo de apoyos en los municipios con mayor número de contagios, con el objetivo de cuidar la salud de toda la población, como es Lázaro Cárdenas y Morelia.



En la primera entrega, en Tu Plaza San Juan, el funcionario llamó a las y los locatarios a mantener el orden y respetar las indicaciones para que no se tengan que tomar medidas más severas, “debemos seguir de manera estricta todas las recomendaciones para proteger nuestra salud, ya que, si llegaran a incrementarse los contagios, tendríamos que regresar al aislamiento”.



Finalmente, en la entrega a las y los comerciantes de la zona de zapaterías del Mercado Independencia, el funcionario comprometió que, desde la Sedesoh, “les estaremos apoyando con insumos para que puedan reinvertir en sus negocios”.



“VAMOS A CUMPLIR PARA NO TENER QUE CERRAR DE NUEVO”: COMERCIANTES



Lucia Ortiz, comerciantes de Tu Plaza San Juan, invitó a las personas a comprar en los negocios locales, “lo que sacamos de nuestro negocio es el sustento de nuestras familias, yo estoy agradecida con las autoridades que hoy nos dan este apoyo, pero queremos que vengan a comprar, les garantizamos que vamos a tener limpio para su protección”.



Por su parte, Mario Sánchez, comerciante del Mercado Independencia, quien por varias semanas tuvo que cerrar su negocio para protegerse del COVID-19, desde ayer comenzó a limpiar su local, compró cloro, gel antibacterial y cubrebocas, para hoy iniciar de manera ordenada a retomar sus actividades.



“Vamos cumplir con todo lo que nos indiquen las autoridades, fueron semanas muy difíciles porque no teníamos recursos; por eso agradezco a la Sedesoh que nos apoye con más material que nos permita cuidarnos y cuidar a los que vienen a comprar”, ofreció.



Los apoyos entregados fueron:



500 cubrebocas y 40 litros de desinfectante para Tu Plaza San Juan.