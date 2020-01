Morelia, Michoacán, a 30 de enero de 2020.- Aguacateros de Michoacán partió esta tarde a Mexicali, donde el próximo sábado en punto de las 20:00 horas jugará el sexto partido de la Final de la Zona Oeste de la Liga Sisnova LNBP ante Soles de Mexicali. Los michoacanos llevan ventaja de 3 – 2 y con un triunfo más serán campeones de la conferencia.



Antes de partir, los dirigidos por Nicolás Casalánguida tuvieron sesión de entrenamiento, en donde primero hubo terapia de recuperación para los jugadores, quienes se encuentran sanos para el siguiente encuentro.



La práctica estuvo enfocada en algunas cuestiones tácticas y práctica de disparo por parte de los jugadores, quienes además revisaron algunos videos del partido de ayer.



El traslado a la ciudad de Mexicali será vía terrestre a Guadalajara, de ahí el equipo abordará un vuelo con destino a Mexicali.



El juego seis se disputará este sábado 1 de febrero a las 20:00 horas (18:00 horas de Mexicali) en el Auditorio PSF. En caso de ser necesario un séptimo duelo, se disputará en el mismo escenario el lunes 3 de febrero a las 22:00 horas (20:00 de Mexicali).



• “AHORA LA PRESIÓN ES DE SOLES”: CASALÁNGUIDA



Aguacateros viaja con ventaja a Mexicali y ahora la presión le pertenece a Soles, que estuvo toda la temporada en primer lugar. Así lo contó Nicolás Casalánguida, previo al viaje.



“Fue un partido increíble. Ganamos porque realmente hicimos las cosas mejor. Estuvimos 25 minutos arriba en el marcador y creo que modificamos bastante al partido anterior. El equipo ha mejorado en muchos aspectos y estamos a un partido, a una victoria de un objetivo que nos propusimos”.



“En este momento la presión es de Soles, porque ellos han estado arriba todo el año, han estado primeros toda la temporada, solamente han perdido tres partidos de local y dos los perdió con Aguacateros. Ahora nosotros estamos preparados para ir a buscar el partido el sábado, así que no hay tiempo para relajarse, los jugadores ya están trabajando para recuperar y ya estamos saliendo a la brevedad para hacer nuestro trabajo”, puntualizó el coach.



El argentino subrayó que aún nada está escrito en la serie. “El equipo sigue haciendo muchas cosas bien y se sigue sobreponiendo a situaciones de adversidad. Ahora estamos match point con uno de los mejores equipos sin duda de la competencia. Hemos aprendido, hemos atravesado momentos difíciles, todo el año nos preparamos para este momento y es evidente porque de los últimos cuatro partidos, ganamos tres. Entonces creo que hoy nosotros estamos hablando de un equipo que ha mostrado superioridad, aunque todavía esto no está nada dicho, pero estamos cerca y sabemos que el trabajo no está terminado”.



“Hay muchos puntos importantes que tenemos que destacar, pero principalmente quiero destacar a nuestra rotación. Hoy fue superior a la del rival, nuestra banca 38 puntos y 29 la del rival y creo que eso también habla de nuestra profundidad en el banco y las soluciones que encontramos en nuestros jugadores. Muchos jugadores tomando decisiones importantes, el caso de Garibay, de Spurlock.



Cuando le preguntaron qué fue lo que más le gusto de su equipo anoche, respondió: “El triple de Tristan Spurlock fue lo que más me gusto”.



• “ME TUVE CONFIANZA AL TIRAR”: SPURLOCK



Tristan Spurlock, el jugador que hizo el tiro de tres ganador, señaló que durante la mañana previa al juego habló con sus padres, quienes le hicieron confiar en sí mismo para ejecutar esa clase de disparos.



“No me siento el héroe del equipo. Todos fuimos los héroes del equipo. Yo hice el tiro ganador, pero todos vinieron e hicieron un gran trabajo. Me sentí con confianza al tirar. Como mis padres me dijeron en la mañana antes del juego, que me tuviera confianza la tirar y eso hice, pero es resultado de un trabajo en equipo”, declaró.



Sobre el partido dijo: “Fue un gran juego. Jugamos con intensidad. El juego pasado se nos escapó, entonces queríamos venir y jugar a tope. Creo que lo hicimos bien, no nos rendimos con diez segundos restantes”.



La unión grupal fue fundamental: “Rodney (Green) nos unió y nos dijo que ganaríamos el partido y lo hicimos bien. Sims me vio con espacio, me dio el balón, tiré y es una victoria de equipo. Todos estamos enfocados, sabemos que tenemos una gran prueba, ir a Mexicali y buscar la siguiente victoria”.



Spurlock confía en regresar con el título de conferencia: “Estamos muy concentrados y listos para jugar como equipo. Creo que si lo hacemos como lo hicimos ayer, podemos logarlo”.



De salida, lanzó un mensaje para los fans: “Los amamos y volveremos, este no fue el último partido como local”.