Aguacateros de Michoacán ya conoce a su rival en la final de la Zona Oeste, Soles de Mexicali, y tanto el entrenador en jefe, Nicolás Casalánguida, como los jugadores, se dijeron preparados para enfrentar este nuevo reto, que arranca el próximo miércoles en el Auditorio PSF de la ciudad cachanilla.

La serie se jugará en formato de siete partidos. Los primeros dos partidos se disputarán en Mexicali, los próximos días miércoles y jueves. Los partidos 3, 4 y 5, en caso de ser necesario, se disputarán en Morelia, los días 26, 27 y 29 de enero. En caso de extenderse a juegos 6 y 7, serán de vuelta en Mexicali, los días 1 y 2 de febrero.



Nos preparamos para jugar una final como son las finales”: Casalánguida

Aguacateros entrenó con gran intensidad este sábado y domingo. Aunque la práctica del día de hoy fue más específica, luego de ya tener conocimiento del otro equipo finalista.

Soles es el equipo que ha sido más consistente y seguramente será una serie muy exigente. Es un equipo duro, que juega bien, que tiene muchos jugadores, una rotación larga, un entrenador que los hace jugar muy bien desde hace tiempo. Estamos preparados para enfrentar a un gran equipo, pero la realidad es que Aguacateros ha llegado a esta instancia en la mejor versión del año”, declaró Casalánguida.

El coach argentino habló de cómo llega Aguacateros a esta final de Zona Oeste: “Llegamos con equipo sano, que para la cantidad de partidos que hemos jugado, es algo sumamente importante y segundo, en cuanto al rendimiento colectivo del equipo, en un buen momento, no solo por lo resultados, sino porque vemos que el equipo está compacto, porque hay jugadores que se han incorporado y que hoy tienen muy buen rendimiento. La segunda unidad el último juego con Capitanes fue excelente. Eso habla de la rotación y la construcción que hemos hecho. Nos preparamos para jugar una final como son las finales, esto se juega posesión a posesión, partido a partido, cada detalle es muy importante”.Casalánguida agregó que no hay favoritos en una final: “A mí no me gusta hablar de favoritos. Cuando uno juega una final no hay favoritos, ni tampoco está bueno desligarse de la presión. Soles fue primero toda la temporada, es un equipo que viene con un proceso de trabajo de hace mucho tiempo. Un equipo que ya es histórico en la competencia, que ha salido campeón con un proceso de jugadores que vienen renovándose y nosotros somos un equipo nuevo, y es la primera vez que Aguacateros juega una final. Creemos en nuestros recursos, sabemos que jugamos contra el equipo más consistente de la fase regular, que se ha preparado para jugar por un campeonato, pero nosotros creemos en lo nuestro.

Somos un equipo nuevo que está dando de qué hablar y porque nos metimos en un lugar de privilegio, después, quien es favorito y quien no… a nosotros nos gusta el desafío de pelear por el título, no nos conformamos con haber llegado a una final, queremos pelear por el título, queremos un título en la organización”.

“La afición es muy importante”: Solares



El jugador Arim Solares habló sobre la serie ante Soles y dijo que hay una espina clavada en Aguacateros, tras haber sido eliminados en playoffs de la temporada anterior por Mexicali, en una serie que él vivió en carne propia: “Sí, siempre uno se queda con la espinita, yo creo este año podemos sacárnosla, pero vamos paso por paso, juego por juego, va a ser una serie muy larga, muy importante y sobre todo muy física, así que tenemos que estar listos”.

Solares reveló la clave para imponerse: “La defensa nos está dando mucho, tenemos que mantenernos por esa vía, trabajar en eso y no perder la efectividad en el ataque. Hay que darle el enfoque defensivo”.

Sobre Soles, puntualizó: “Es un equipo muy aguerrido, muy físico, presiona toda la cancha, es un equipo muy incómodo. Ofensivamente ellos agarran ventaja en los errores del rival, por eso es el equipo número uno de la Liga”.

El apoyo de la afición michoacana fue fundamental en la serie anterior y Arim espera se repita tal apoyo: “Muy importante. La afición es muy, muy importante. En el último juego que tuvimos aquí en casa, fue motivante para uno en la cancha ver todo el Auditorio lleno, la gente gritando y obviamente también al rival incomoda”.





Aguacateros en busca del pase a Champions League Americas

En caso de salir vencedores en la final de la Zona Oeste, Aguacateros de Michoacán, tendrá la posibilidad de jugar por primera vez un torneo internacional, ya que ganaría su pase a la Champions League Americas, de FIBA.

Al respecto, Nicolás Casalánguida refirió: “Queremos que Aguacateros juegue un torneo internacional la temporada que viene. El que gane esta serie, no solamente va a ser el campeón de la conferencia, sino que va a tener la posibilidad y el privilegio de jugar un torneo internacional la temporada que viene y que bueno sería eso para Morelia y para Michoacán, todo eso está en juego, nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo y ya estamos preparados para iniciar”.