Morelia, Michoacán, a 1 de enero de 2020.- Los 65 Sistemas de Captación de Agua Pluvial que, el Gobierno de Silvano Aureoles Conejo ha construido en la entidad, han permitido que comunidades marginadas, ubicadas hasta a 5 o 6 horas de distancia de las cabeceras municipales, aprovechen el agua de lluvia y cuenten con el vital líquido para mejorar su calidad de vida.

Estos sistemas representan una alternativa para aprovechar el recurso natural y, a la par, proporcionan abastecimiento continuo a localidades que se encuentran muy dispersas territorialmente; por ello, el Gobierno de Michoacán, a través de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC), ha invertido 8 millones 297 mil pesos en esta infraestructura.

Gallitos (Siete Carreras), en Tiquicheo; El Águila y Peña Redonda, en Madero; Las Trojes, en Nocupétaro y Piedras Boludas, en Tuzantla, son las comunidades que se vieron beneficiadas por la dependencia con el fin de solucionar la problemática de acceso al agua potable de asentamientos con menos de 2 mil 500 habitantes, señaló el coordinador general de la CEAC, Germán Tena Fernández.

Con estos proyectos implementados por la administración estatal, más de 330 michoacanas y michoacanos, ya no tienen que trasladarse grandes distancias caminando, mientras cargan baldes con agua por caminos de terracería, lo cual debieron hacer a lo largo de muchos años.

Además, los sistemas fueron instalados con baños y biodigestores, pues uno de los objetivos también es aplicar tecnologías de tratamiento y saneamiento de aguas residuales a nivel vivienda, con lo cual se contribuye al cuidado y conservación del medio ambiente.

Su utilización presenta impactos positivos en cuanto a la gratuidad del agua de lluvia, las familias no pagan una tarifa por el servicio; significa un ahorro al no requerir energía en la operación, potabilización y transporte del líquido; no se explotan reservas de acuífero, el agua se mantiene en óptima calidad para su uso y, se fomenta la educación de la población en su cuidado y consumo responsable.

Con este programa, el Gobierno de Michoacán atiende la falta de agua potable en localidades con Alta Marginación y de difícil acceso, dando preferencia a las que presentan precipitaciones anuales acumuladas entre los mil y mil 500 milímetros, para así abastecer al menos con 50 litros por persona al día, durante los 365 días del año.