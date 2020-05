Agradece SEE apoyos recibidos para beneficio de la población estudiantil

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 21 de mayo de 2020.- El encargado del despacho de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Héctor Ayala Morales, agradeció las donaciones realizadas por parte de diversas instituciones educativas y población en general, las cuales se sumaron a la iniciativa de apoyo a las familias de niñas, niños y jóvenes de los albergues escolares rurales e indígenas de Michoacán.



Gracias a lo anterior, la dependencia educativa continúa haciendo entrega de despensas a los grupos prioritarios a los que brinda atención, en esta ocasión se benefició a 50 niños y niñas del Albergue Escolar Indígena de la localidad de Motín del Oro, del municipio de Aquila, Michoacán.



La SEE hizo entrega de materiales académicos a las y los alumnos de este centro educativo, para apoyar e incentivar la continuidad de los estudios de este sector de la población que por ser una localidad de alta y muy alta marginación, no tiene acceso a los medios electrónicos.



Con estos apoyos, autoridades educativas, se solidarizan para ayudar a dicha población estudiantil y sus familias durante la cuarentena, ya que muchos de ellos, por no poder salir a trabajar sufren bajas en sus economías, lo que permite mejorar su situación en lo que las cosas regresan a la normalidad.