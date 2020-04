Morelia, Michoacán, a 21 de abril de 2020.- Cada vez resulta más claro que la pandemia por el COVID-19 que afecta a todo el mundo traerá serias consecuencias a nivel global.



En este contexto, el Instituto de Planeación del Estado de Michoacán (IPLAEM) especificó que tanto la Organización de las Naciones Unidas como expertos en desarrollo señalan que estos impactos podrán ser tanto positivos, lo que se observa ya en el caso del cambio climático, como negativos, especialmente en lo que se refiere al detrimento de la salud comunitaria y al incremento de las desigualdades debido a la desaceleración económica mundial.



El IPLAEM informó que a partir de este año comenzó la Década para la Acción en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Sin embargo, puntualizó que de manera imprevista “nos encontramos ante una crisis económica y de salud que marcará un punto de inflexión para los esfuerzos globales de la Agenda 2030”.



“De cada nación dependerá dirigir los esfuerzos colectivos para que esta pandemia sea la oportunidad de coordinar esfuerzos hacia el mundo que queremos o se convierta en un punto de no retorno en el que se avance hacia el deterioro de las condiciones de vida de los menos favorecidos”, señaló la dependencia.



Para el IPLAEM lo primordial es la atención a la salud, pero indicó que no se debe olvidar la necesidad de seguir trabajando en otros ODS que serán claves para la sostenibilidad del mundo a largo plazo.



“En este sentido, no se puede dejar de prestar atención al ODS 4: Educación de calidad, dado que a pesar de las medidas de enseñanza online que se están llevando a cabo, la educación de los niños, en especial en los colectivos más vulnerables, está viéndose muy afectada; al ODS 5, ya que las mujeres son uno de los colectivos más impactados por la pandemia; o a los ODS en los que recae principalmente el impacto económico y la pérdida de puestos de trabajo, como el ODS 1, el 8 o el 10”.



En la siguiente infografía se detallan los posibles efectos que podría tener esta pandemia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030: