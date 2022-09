Aeronaves de la SSP: efectuaron 180 traslados médicos, contra incendios y de apoyo humanitario

Michoacán, 22 de septiembre del 2022.- Con el objetivo de brindar atención a la población ante cualquier emergencia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Dirección de Servicios Aéreos, realizaron 180 vuelos aéreos en respuesta a distintos llamados de emergencia: ambulancia aérea, incendios, entrega de vacunas, ayuda humanitaria y entrega de despensas.



En cumplimiento a la petición del gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, de mantener las aeronaves exclusivamente para los diversos actos de emergencia que se susciten en la entidad, como parte de sus ejes de gobierno Bienestar y Propiedad Económica; la SSP efectúo estos vuelos exitosos mediante coordinación con instancias de salud y gobierno de todos los niveles, mediante los diversos llamados de apoyo y emergencia, gracias a la cultura del uso del número de emergencias 9-1-1.



Ambulancia aérea



Para la institución a través de su titular, José Alfredo Ortega Reyes, es primordial mantener el firme compromiso de salvaguardar a la población ante cualquier incidente, no solo ilícito; es así que con la Dirección de Servicios Aéreos de la actual administración se prioriza la atención paramédica y prehospitalaria por lo que se cuenta con 60 personas ampliamente capacitadas en reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibrilador automático extrema (DEA), convirtiendo así a los hangares del Gobierno de Michoacán en cardioseguros.



Gracias a las aeronaves y demás personal habilitado se ha permitido el traslado exitoso de 156 vuelos de emergencia, con lo que se han salvado decenas de vidas; entre ellas destaca la atención prioritaria en complicaciones de parto a mujeres embarazadas durante los vuelos, traumatismos craneoencefálicos, fracturas, además de quemaduras graves que requieren atención especializada incluso fuera del estado, códigos infarto y traumas por accidentes de tránsito.



Con la pronta respuesta ante los llamados de emergencia médicos, el transporte de cuidados críticos y la aeromedicina posicionan a esta Dirección como una de las tres mejores unidades de rescate aéreo con los marcadores de calidad mejor evaluados a nivel nacional.



Vuelos contra incendios



Como parte de las acciones implementadas para proteger y salvaguardar el medio ambiente dentro del territorio estatal, la Dirección de Servicios Aéreos ha permitido mediante las aeronaves, la rápida actuación en el combate contra incendios forestales, siendo ocho municipios los que han recibido este apoyo, con un total de 15 vuelos de emergencia para sofocar incendios.



Esto, mediante el uso de un sistema “bambi bucket” el cual carga un aproximado de 560 litros. El personal es apto para realizar estas maniobras en las cuales se toma agua del lugar más cercano al incendio (ya sea un río o lago), procurándose que no sea a más de una milla de distancia del incendio, para acelerar el número de recargas y que tanto la máquina como el piloto no sufran riesgo durante la labor de extinción.



Las aeronaves se encuentran a total disposición de la ciudadanía en caso de ser requerida por alguna emergencia, accidente y/o desastre, mismas en el que se ha coadyuvado para entrega de despensas y ayuda humanitaria con un total de 8 vuelos, así como uno para entrega de vacunas.



Intervenir de manera oportuna y efectuar apoyos aéreos seguros, es parte de la misión del Gobierno del Michoacán, mediante esta institución, la cual coadyuva con otras instancias para optimizar el tiempo de respuesta ante un llamado de emergencia.