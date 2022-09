Adriana Hernández rinde cuentas a las y los michoacanos, al concluir el Primer Año de la 75 Legislatura

Morelia, Michoacán, 15 de septiembre de 2022.- La diputada Adriana Hernández Iñiguez, presentó su Informe de Actividades del primer año al frente de la Mesa Directiva de la 75 Legislatura, periodo de una vida parlamentaria vigorosa en la que se debatió con intensidad y respeto, sin exceder los límites que imponen la civilidad, la ley y la honestidad que le deben a la población de Michoacán.

En un acto de carácter democrático y de rendición de cuentas, la legisladora presentó su corte de caja que da cuenta del trabajo realizado durante el periodo marcado, en el que se privilegió el diálogo sobre la imposición, el convencimiento sobre el avasallamiento, la prudencia sobre el voluntarismo y la modestia por el protagonismo.

En este contexto, informó que se logró la suscripción de acuerdos que derivaron en la aprobación de 192 decretos y 204 acuerdos a lo largo de 33 sesiones ordinarias, 17 extraordinarias y 4 solemnes, en las que se dio cuenta de 82 comunicaciones, 494 iniciativas, 292 dictámenes, 132 propuestas de acuerdo, 47 posicionamientos y 8 denuncias de juicio político.

Adriana Hernández puntualizó que asumió la responsabilidad de la Mesa Directiva del Congreso del Estado con la encomienda de realizar una función institucional, desprendiéndose por momentos de su militancia a efecto de ser la voz de todos.

“Presidir facciosamente a esta representación popular habría sido una traición a mis convicciones y una deslealtad hacia ustedes. Espero haber correspondido cabalmente a la confianza otorgada”, asentó.

Dijo que, al frente de la Mesa Directiva, se guio por la máxima de Jesús Reyes Heroles, quien sostuvo que la fuerza de la política radica en la persuasión y no en la imposición, en convencer y no en vencer, en demandarse el deber de la convivencia antes de demandárselo a quienes no piensan como nosotros.

Finalmente, agradeció a sus compañeros de la Mesa Directiva, Eréndira Isauro Hernández, Julieta Hortencia Gallardo, Laura Ivonne Pantoja Abascal y Baltazar Gaona García, por el trabajo e institucionalidad realizados en el Primer Año Legislativo.

De igual forma, al personal del Congreso del Estado porque “son los que hacen que todo aquí funcione”; a su hija Dany, por quien trabaja “todos los días con el corazón y dando mi vida en ello”; y a sus compañeros legisladores, por “lo hecho y por lo que viene”.