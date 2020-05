Adeudos a empleados de la UMSNH los deja en desamparo ante la emergencia de sanitaria: Torres Piña

Morelia, Michoacán a 7 de mayo de 2020.- Un aproximado de dos mil empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), han quedado en desamparo durante esta contingencia de salud, debido a la falta de pago de prestaciones y bonos sindicales desde el mes de diciembre de 2019, lamentó el diputado federal de Morena Carlos Torres Piña.

El legislador recordó que, pese a la firma a la reforma al Régimen de Jubilaciones y Pensiones por parte del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana desde el mes de marzo, aún no se han dispersado los cerca de 26 millones de pesos que el Gobierno de Michoacán y la Rectoría de la Universidad se habían comprometido a pagar.

“Una de las condiciones para la dispersión del pago era precisamente que aprobaran la reforma al Régimen de Jubilaciones y Pensiones, lo cual ya se hizo, sin embargo no les han cumplido, lo que sin duda les afecta, especialmente durante este periodo”, expuso Torres Piña.

Recordó que la Subsecretaría de Educación Superior entregó desde el pasado 31 de diciembre 275 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán, recurso que sería utilizado para liquidar los adeudos a bonos y prestaciones que están pendientes desde finales de 2019, sin embargo hasta la fecha continuan sin ser pagados.

Por su parte, Rectoría de la Universidad Michoacana refiere que no ha recibido este recurso extraordinario, por lo que el dinero presuntamente continúa en manos de la Secretaría de Finanzas y Administración estatal.

En este contexto, el legislador michoacano lamentó que se continúe reteniendo el pago de prestaciones y bonos a los empleados de la Universidad Michoacana, ya que enfatizó, estos últimos cumplieron el compromiso adquirido para poder solucionar la problemática.

“Es fundamental que, durante esta época difícil la Secretaría de Finanzas y Administración, cumpla con su compromiso con los empleados de la Universidad que han tenido que hacer frente al Coronavirus sin los recursos económicos que por Ley son suyos”.

Así, Torres Piña hizo un llamado al Gobierno de Michoacán y a las autoridades de la Universidad Michoacana a cubrir el pago de las prestaciones de los empleados universitarios y a respetar sus derechos laborales en esta contingencia sanitaria.