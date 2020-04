Morelia, Michoacán, a 21 de abril de 2020.- Con el objetivo de reforzar las medidas ante la propagación del COVID-19 en el municipio de Lázaro Cárdenas, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Michoacán acordó intensificar las medidas sanitarias en esta localidad, dirigidas a proteger la salud y salvaguardar la vida de las personas.



Lo anterior, debido a que, de los 140 casos confirmados en la entidad, 49 son en este municipio—de los cuales 11 están hospitalizados–, lo que corresponde a la concentración del 35 por ciento de la estadística total, tan sólo en esta localidad.



Por ello, las actividades deportivas y recreativas que hasta días recientes se registraron en este municipio, ya no serán permitidas, y las personas que desacaten el aislamiento obligatorio anunciado ayer por el Gobernador Silvano Aureoles, serán remitidos al centro de confinamiento.



Los representantes de la Secretaría de Marina, reiteraron que el Hospital Naval está listo con 60 camas –40 censables y 20 no censables–, disponibles para atender a los pacientes que requieran atención de segundo nivel, esto en coordinación con las autoridades sanitarias que conforman el Comité Estatal de Seguridad en Salud.



Por otra parte, los integrantes de la Mesa de Coordinación, encabezados por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, revisaron los avances en la estrategia de seguridad en el territorio estatal, para mantener las acciones operativas que permitan brindarle tranquilidad a la población.



Reportaron que, en lo que va de este mes de abril, se realizó la detención de 208 personas, 111 de ellas presuntamente relacionados con células delictivas.



“Aunque estamos concentrados en la atención de la pandemia porque la salud de la población es una prioridad, no descuidamos el trabajo de seguridad. No vamos a parar en el objetivo por cerrarle el paso a los delincuentes”, puntualizó el mandatario estatal.



En el lapso mencionado también fueron recuperados 226 vehículos relacionados en sucesos ilícitos, 149 tenían reporte de robo y 31 estaban en abandono.



De acuerdo al informe de resultados, son también 94 armas de fuego las aseguradas: 61 largas y 33 cortas de diferentes calibres, además de 18 explosivos, 301 cargadores y 9 mil 565 cartuchos de varios diámetros.



En el encuentro participaron el secretario de gobierno, Carlos Herrera Tello; la secretaria de Salud en Michoacán, Diana Carpio Ríos; el secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes; el fiscal general del estado, Adrián López Solís; el comandante de la XXI Zona Militar, Sergio Armando Barrera Salcedo.



Así como el comandante de la 43 Zona Militar, Darío Ávalos Pedraza; el coordinador de la Guardia Nacional en Michoacán, Fidel Mondragón Rivero; el coordinador interino de la Guardia Nacional, Luis Emilio Salas Candelaria, entre otras autoridades estatales y federales.