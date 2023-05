ACREDITADOS DEL INFONAVIT CON TARJETA DE ECOTECNOLOGÍAS PUEDEN HACERLA VÁLIDA

A pesar de que el programa Hipoteca Verde del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) fue suspendido desde marzo de 2022, las y los trabajadores que hayan obtenido un crédito previo a esa fecha, y aún tengan saldo disponible, cuentan con el programa y pueden hacerlo válido para la compra de productos de mejora de vivienda.

Quienes obtuvieron un financiamiento de 2011 a 2017 y se encuentran al corriente de sus pagos, recibieron un vale de ecotecnologías para disponer de su saldo, el cual venció el pasado 30 de abril. Sin embargo, podrán cambiarlo por una tarjeta virtual para poder realizar la compra de productos de ecotecnologías, en el comercio afiliado de su preferencia.

Es importante mencionar que en los próximos días recibirán un SMS o correo electrónico para poder obtener la tarjeta virtual, o bien descargar la aplicación “Hipoteca verde” en Android / IOS y obtener su tarjeta virtual.

Por otra parte, quienes obtuvieron su crédito de 2018 a febrero de 2022 y se encuentran al corriente de sus pagos, ya cuentan con su tarjeta virtual la cual pueden canjear por productos de mejora durante los próximos dos años.

Las tarjetas permiten comprar diversos productos de mejora o que generan ahorros en los consumos de gas, agua o electricidad y el costo de lo que se adquiera se suma al crédito total de la vivienda. En caso de no requerir o no desear aplicar los recursos no es necesario adquirir ningún producto.

Infonavit hace un llamado a sus acreditados a no hacer uso de intermediarios, “coyotes” o supuestos gestores quienes en ocasiones ofrecen entregar el dinero en efectivo a cambio de un porcentaje, lo cual constituye un delito. Asimismo, reitera que todos los trámites son gratuitos y no se requiere de intermediarios para poder llevarlos a cabo.

Conoce todo lo que necesitas saber sobre créditos, trámites y servicios del Infonavit, de manera sencilla y clara en infonavitfacil.mx.

Infonavit es una institución de seguridad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Desde su creación en 1972 a la fecha, el organismo ha colocado más de 12 millones de créditos.