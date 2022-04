ACCIÓN NACIONAL DEFENDERÁ LA DEMOCRACIA Y LA AUTONOMÍA DE LAS INSTITUCIONES, NO PASARÁ LA REFORMA ELECTORAL DE MORENA: DIPUTADOS FEDERALES PAN

A unas horas de que fue enviada la iniciativa de Reforma Electoral del ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, los seis legisladores de Acción Nacional por Michoacán, dejaron claro, que el grupo parlamentario, no permitirá que se atente contra la existencia de los contrapesos y las instituciones electorales, que han garantizado la democracia en México.

“Al atentar contra las instituciones se atenta contra las libertades de los ciudadanos y los derechos, ya que con esta propuesta se consolida un gobierno autoritario. Morena lo que busca no es empoderar a los ciudadanos, sino empoderar a una persona, llamada López Obrador”, coincidieron en señalar los diputados michoacanos.

En el marco del último día de sesiones, del segundo periodo ordinario, el diputado federal, Armando Tejeda Cid, aseguró que el grupo parlamentario ya cuenta con una propuesta en la materia, en la que se coincide con el voto electrónico; criterios para las medidas afirmativas; los gobiernos de coalición; la segunda presidencial; elecciones primarias, por mencionar algunos, pero dejó claro que tanto Acción Nacional como el resto de los partidos que conforman la coalición, no permitirán la desaparición de los Tribunales Electorales Locales, así como de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y la posibilidad de atentar contra la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Estamos de acuerdo en que el país requiere una reforma electoral, pero una que represente un avance, que mejore las condiciones y garantice la democracia en nuestro país. Hemos visto una y otra vez que a este gobierno de Morena no le gusta escuchar voces distintas, no le gusta que no estemos de acuerdo con lo que piensa el presidente. Lo decimos desde ahora, no permitiremos que se atente contra la democracia, hemos demostrado la fuerza de la coalición Va Por México y lo volveremos a hacer”, aseguró, Tejeda Cid.

Tras hacer un resumen los trabajos legislativos que se realizaron durante el segundo período donde se presentaron propuestas para rescatar las estancias infantiles, el seguro universal de desempleo, la creación del Fondo para la atención de emergencias epidemiológicas, el abasto de medicamentos, entre otros, la diputada federal, Berenice Juárez señaló que la Reforma Electoral se tiene que analizar ya que la postura de Acción Nacional ha sido muy clara.

“No se trata de que todo lo que mande Morena está mal, al contrario, si existe algo que beneficie a México se apoyará, pero ha quedado muy claro también, que pese a las agresiones verbales y públicas que se han hecho en contra de los legisladores de oposición y las declaraciones de odio y división de Morena, los diputados de Acción Nacional defenderán a México”, expresó.

Finalmente, los legisladores indicaron que para el análisis de la iniciativa federal en materia electoral será necesario que la Comisión Permanente apruebe período extraordinario, ya que de lo contrario se discutirá hasta el segundo año legislativo.

Durante el segundo período se llevó a cabo una sesión de Congreso General, cuatro Sesiones Solemnes y 36 Sesiones Ordinarias, las cuales se realizaron en su modalidad semipresencial, excepto tres sesiones, el 1° de febrero, para la sesión de Congreso General y las del 17 de abril, para debatir la reforma energética.