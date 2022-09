Acceso a justicia es todavía incierto: magistrado Sierra Arias

Morelia, Michoacán. El acceso a la justicia representa actualmente, un problema complejo. Para las personas “ésta a veces parece algo lejano, incierto, incluso inalcanzable”, mientras que, para sus operadores, representa un reto pues “estamos entre la espada y la pared, entre la presión de producir mucho y la necesidad de llegar al fondo de los asuntos”, planteó esta mañana J. Jesús Sierra Arias, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM).

Por ello en tal escenario, el TJAM “hace énfasis en los trabajos de capacitación, actualización y en todo aquello cuyo propósito sea mejorar nuestras herramientas de trabajo y, por tanto, el servicio que prestamos cotidianamente a la ciudadanía”, dijo.

Lo anterior tuvo como marco la inauguración del “Taller para búsqueda de Información Jurídica por Internet”, que ofrece personal de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en Morelia, al personal de este Tribunal los días 26 y 27 de septiembre del año actual.

Ahí, el magistrado Sierra reconoció que “la sociedad requiere de un acceso más efectivo a la justicia, lo cual, dicho sea de paso, es cierto y a veces complicado… Para muchos, este acceso se ha convertido en un problema que genera insatisfacción permanente, o en un problema de impunidad cuando no se logra”.

Frente a ello, las y los servidores públicos jurisdiccionales “tenemos dos grandes problemas por resolver; por un lado, la estadística nos dice que tenemos que producir mucho, pero, ¿hasta dónde la estadística no se vuelve una enemiga del verdadero fondo de los asuntos, cuando tenemos que resolver con celeridad y no siempre con calidad?”, indicó.

Al final del día, “las personas no distinguen si los tribunales son locales o federales, o si son de una materia u otra; la gente simplemente califica por lo que vive a diario y si no obtiene una justicia pronta y expedita, entonces se aleja del sistema y entra a las cifras negras, porque no se denuncia, no se demanda y porque, finalmente, no se cree en el sistema”, observó.

En ese día a día, los Tribunales como el TJAM tratan de encontrar alternativas de solución y justo por ello la capacitación es importante, subrayó el magistrado, al agradecer la participación de la Casa de la Cultura Jurídica y a su titular, Estrella del Rocío López Maciel, en el proceso permanente para el fortalecimiento de las capacidades y habilidades del personal de este órgano de justicia.

El taller en cuestión, está a cargo del licenciado Simón Baca a Juárez y busca ampliar a la vez que hacer más eficiente la búsqueda de criterios, sentencias, tesis y jurisprudencias en el portal web de la SCJN por parte del personal del TJAM, lo que se prevé redunde en hacer más ágil su labor y, sobre todo, para que dé firmeza a las resoluciones que éste emite cotidianamente.