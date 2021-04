“Abuelito pajarito”, en la Casona del Teatro

Morelia, Michoacán a 13 de abril de 2021.- “Abuelito pajarito”, es una obra que muestra un episodio inevitable en la vida: la despedida de nuestros seres queridos. Se estará ofreciendo funciones el 14, 21 y 28 de abril, a las 7 de la noche, en la Casona del Teatro en Morelia.

Es una tierna y entrañable puesta en escena para chicos y grandes que toca el tema de la muerte, y las maneras en las que es posible despedirse de un ser que morirá por vejez o que está desahuciado.

“El día que papá murió yo no alcancé a llegar para despedirme de él, mi vida en el teatro me exigía otras cosas. Se fue en la madrugada y no pudimos despedirnos, por eso escribí esta obra, porque me hubiera gustado decirle muchas cosas. Sin embargo, se quedó dormidito en su casa, en su cama, calientito entre sus cobijas, con sus olores, con ese amor que debe permanecer hasta el último momento”, comentó Manuel Barragán, autor de la obra.

Esta es una producción de la compañía Vaso Teatro y para asistir es necesario adquirir los boletos en la Casona del Teatro, para más información marcar al número 4432265710. También se puede visualizar el tráiler de la obra https://www.youtube.com/watch?v=wydUPCkvkzM