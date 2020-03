Abren nueva sala de Cirugía Laparoscópica en el Hospital de la Mujer; es única en el país

Morelia, Michoacán, a 26 de marzo de 2020.- La nueva sala de Cirugía Laparoscópica en el Hospital de la Mujer, única en su tipo a nivel nacional, debido al equipo de última tecnología instalado y listo para darle atención a las mujeres, fue inaugurada hoy por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo como parte del plan de fortalecimiento de la capacidad hospitalaria en Michoacán.

“Es un equipo único en México, no hay otro en el país con este avance en la tecnología. Es una muy buena noticia para las mujeres de Michoacán”, destacó el mandatario estatal.

Acompañado por la secretaria de Salud, Diana Carpio Ríos y el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, señaló que una preocupación mayúscula para su gobierno es la atención a la salud de la población, con especial énfasis en mujeres y niños.

“Y en ese objetivo, este equipo que estamos inaugurando hoy formalmente, puede salvar muchas vidas y puede darle calidad de vida a muchas mujeres de Michoacán”, precisó.

El quirófano tuvo una inversión de más de 17 millones de pesos y está equipado para hacer cirugías de alto riesgo y ordinarias con las mejores condiciones, lo que permite un tiempo de recuperación menor para la paciente.

“En una intervención tradicional se requiere hospitalización y 4 días de recuperación; con este nuevo equipo, el mismo día puede ser dada de alta en condiciones óptimas”, explicó Carpio Ríos.

Además, con la tecnología que tiene dicho equipo, especialistas en cualquier parte del mundo pueden participar y diagnosticar en tiempo real una intervención quirúrgica que se esté llevando a cabo en ese quirófano del Hospital de la Mujer.

El jefe de Cirugía Endoscópica Ginecológica, Armando Menocal Tavernier, explicó que el quirófano está diseñado para intervenciones de mínima invasión ginecológica y cuenta con la mejor tecnología al alcance de todas las mujeres.

“Antes no contábamos con este equipo, hoy el equipo a la paciente no le cuesta nada, no le cuesta nada atenderse en el hospital, está cubierto por la Secretaría de Salud, y entonces eso les permite a las pacientes de escasos recursos acceder a la mejor tecnología que se cuenta en este momento en un hospital de mucha capacidad para este tipo de procedimientos”, sostuvo.