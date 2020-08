Abre UNIVIM 16 diplomados

Morelia, Michoacán, a 20 de agosto del 2020.- De cara al inicio de su próximo ciclo escolar, la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, potencializa su oferta de Diplomados con 16 nuevas propuestas académicas que arrancan el próximo primero de septiembre.



El área de diplomados se ha multiplicado y reforzado con programas actualizados y de vanguardia, pensados no solo en las necesidades de profesionalización en Michoacán, sino también en el resto del país y el extranjero.



Los Diplomados, apunta el rector de la UNIVIM, Alejandro Bustos Aguilar, son una oportunidad de continuar con la profesionalización específica en un corto periodo de tiempo, “es ir directo a y enfocando los esfuerzos al punto que se quiere fortalecer, el ser especialista es algo ya fundamental, este tipo de opciones no requieren los tiempos de estudio que una licenciatura o una maestría y de igual forma se pude obtener de manera focalizada el conocimiento”.



A partir del mes de septiembre la UNIVIM, tendrá en operación los siguientes diplomados: En Gestión de Ambientes Virtuales para el Aprendizaje, en Formación de Tutores para Ambientes Virtuales, el Diplomado en Competencias Docentes, el de Entrenamiento Deportivo, el Diplomado en Herramientas para el diseño e Implementación de las Políticas Públicas para favorecer la Igualdad Sustantiva.



Así como los diplomados en: Planeación estratégica en la Administración Pública, Salud y Deporte, Diplomado en Fortalezas Mentales para el entrenador de Futbol Asociación, en Estrategias Didácticas, Diplomado en Enfoque y Métodos Cualitativos, Diplomado en Género y Desarrollo Social, Diplomado en Investigación Educativo, en Formulación Y evaluación de Proyectos de Inversión, Diplomado de Diseñadores Instruccionales, Diplomado Construyendo una Cultura de Paz, y el Diplomado en Naturaleza e Historia del Mezcal.



Los detalles de la malla curricular pueden consultarse en la liga: http://www.univim.edu.mx/wp-content/uploads/2020/08/ConvocatoriaDISENO_Diplomados2020.pdf



Al igual que en resto de la oferta educativa, en el caso de los diplomados, la UNIVIM representa la universidad pública virtual con los menores costos del país, lo que representa una acción solidaria del gobierno de Michoacán con la educación de México, dado que, en esta institución con financiamiento estatal, no hay diferencia entre los pagos que realizan los estudiantes michoacanos y los del reto de la república y el extranjero.