A un año del Plan de Apoyo a Michoacán, ¿dónde están los resultados?

Morelia, Michoacán, a 17 de Octubre de 2022.-Integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), coincidieron en señalar que a un año de que se anunció el llamado Plan de Apoyo a Michoacán, no hay resultados, por el contrario, el estado sigue abandonado por la Federación.

Al fijar el posicionamiento semanal en conferencia de prensa, el Presidente del PRD, Octavio Ocampo Córdova, refirió que el 9 de octubre de 2021, el Presidente de México y su gabinete estuvieron en esta ciudad, y se comprometieron a enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia, trasladar la sede del Seguro Social y concretar la federalización educativa.

“Entonces, a un año, no preguntamos, en dónde están los resultados de este Plan, ¿ya se federalizó la nómina educativa?, No. ¿Ya se garantizó la paz, la tranquilidad y el restablecimiento social en Michoacán? No, al contrario, todos los días siguen los hechos violentos, ¿Ya se trasladaron las oficinas del IMSS al estado?, No. Nos damos cuenta de que no ha aterrizado nada”, sostuvo Ocampo.

El líder partidista señaló que después de esa visita, el Presidente de México no ha regresado a Michoacán y tampoco los titulares de su gabinete y dependencias federales; tienen abandonado al estado, no han generado acciones ni programas de infraestructura ni obras, porque incluso, se habló de la reconstrucción de carreteras, lo cual es también falso, ni siquiera está contemplado en el presupuesto federal la ampliación de la carretera Siglo XXI.

Octavio Ocampo subrayó que ante la falta de resultados y de capacidad para gobernar, las y los michoacanos siguen reprobando al gobernador del Estado, ya que en septiembre se ubicó en el lugar 31, de 32 evaluados, de acuerdo con información del Ranking mensual a gobernadores de la consultora Mitofsky.

En agosto se posicionó al actual gobernador michoacano en el lugar 30 con una calificación de 38.4 y en septiembre en el lugar 31 con 37.9, superando solo al de Zacatecas, David Monreal, que al igual que en Michoacán, tiene también incendiado a su estado, dijo.

“Que vergonzoso y que lamentable es que en Michoacán tengamos a un gobierno deslegitimado, que no tenga la aprobación del pueblo michoacano, que se le esté reprobando por ser un gobierno ineficiente, incapaz y con falta de experiencia para resolver y atender los problemas del estado”, agregó el dirigente del PRD.

