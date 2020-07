A través del portal FONE, trabajadores federales pueden descargar en línea comprobantes de nómina: SEE

Morelia, Michoacán, a 14 de julio de 2020.– La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), informa a las y los trabajadores administrativos y docentes del sistema federal, que podrán obtener sus recibos de nómina de 2015 a la fecha a través del portal FONE.

Ingresando a https://miportal.fone.sep.gob.mx, podrán visualizar e imprimir sus comprobantes de pago, pero deberán contar en sus computadoras con los programas Win zip y Acrobat reader.

Para realizar su registro y poder ingresar al portal es necesario ingresar sus datos de CURP vigente y datos de su acta de nacimiento, como año de registro, número de libro y número de acta; además de una contraseña y un correo electrónico personal.

En caso de no poder realizar su registro porque no coinciden los datos con el Renapo, la SEE informa que podrán ingresar a servicios.fone@nube.sep.gob.mx, donde se agregarán datos personales y se explicará de manera breve cuál es tu problema para que reciban ayuda en línea para el ingreso.