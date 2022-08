A puerta cerrada, el edil de Chilchota entrega informe

CHILCHOTA, Mich.- 15 de agosto de 2022.- Fue un informe de gobierno, gris, diferente,

sin calor humano, como tratando de ocultar algo y, sin la cercanía con el pueblo; una sesión

solemne de cabildo, a puertas cerradas, un gobierno municipal que carece de transparencia

y acceso a la información pública; una administración, sin operatividad, y donde quedó en

evidencia, que no hubo un solo apoyo a la agricultura y ganadería.

Así fue el primer informe de gobierno municipal, del oriundo de Carapan, Miguel Ángel

Ramos Alejo. Una sesión de cabildo, donde se entregó un impreso, con el estado de cuenta

que le obliga al alcalde, rendir ante el pueblo, y que tendrá que ser revisado

minuciosamente y realizar las observaciones correspondientes.

Posteriormente, en el auditorio municipal, se llevó a cabo la ceremonia protocolaría, donde

dirigió un mensaje de autoelogio, ante la presencia de algunas decenas de invitados y unos

cuantos empleados municipales.

En la intervención de la regidora morenista, Johana Erape Mercado, señaló no haber estado

de acuerdo del formato del informe, que no fue de cara al pueblo, con la gente, con críticas

constructivas; no se mostró el calor de la gente.

En una región altamente agrícola y ganadera, agregó, no hubo un solo apoyo a estos dos

sectores; es un tema abandonado, solamente en el discurso, ha señalado el alcalde en

campaña, que era un tema de vital importancia, pero solamente han sido promesas.

La administración municipal, tiene una pésima operatividad, ya que carece del material e

insumos básicos; a los regidores, se les ha suspendido los apoyos de gasolina y

compensaciones, para la realización de gestión y actividades en comunidades y diversas

dependencias.

La tesorería municipal, no ha dado respuesta a una solicitud de que aclare la situación

financiera; no existe aquí, dijo, la transparencia y acceso a la información. La difusión de

actividades, se ha centralizado y existe una total apatía en comunicación social.

Pero, además, la regidora Erape Mercado, hizo un público exhorto para que las sesiones de

cabildo, que deberían ser abiertas al público, sean transmitidas en vivo, mediante la página

oficial del Ayuntamiento; que haya transparencia, que la ciudadanía vea lo que hacen sus

regidores y las autoridades electas, y no a escondidas, como hasta ahora.