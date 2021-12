A partir del 3 de enero entra en vigor el horario escolar de invierno

Morelia, Michoacán, 29 de diciembre del 2021.- En aras de proteger la salud de las niñas, niños y jóvenes michoacanos, a partir del 3 de enero entrará en vigor el horario escolar de invierno, medida que aplicará en escuelas públicas y privadas del nivel básico en la entidad.

Lo anterior, se estableció en la reunión del Comité Estatal de Seguridad en Salud, donde el Gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla instruyó recorrer media hora la entrada a las instituciones de preescolar, primaria y secundaria, como parte de la estrategia para contener y prevenir la ola de contagios por COVID-19 e influenza.

Para ello, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), reforzará las acciones preventivas y la vigilancia epidemiológica en coordinación con IMSS, ISSSTE, quienes mantendrán un monitoreo permanente de esta enfermedad durante este periodo de invierno, vigilando el comportamiento del virus, ya que existe la posibilidad de la llegada de ómicron al estado, derivado de la movilidad presentada en estas fiestas decembrinas.

La entrada será 8:30 am a partir de enero; sin embargo, la SSM recomendará a la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), reforzar los filtros escolares, uso de cubrebocas, lavado constante de manos, desinfección con gel antibacterial y mantener la sana distancia con el objeto de cuidar que los estudiantes que presenten síntomas de enfermedad respiratoria acudan al médico y no entren en contacto con otros estudiantes, para evitar el riesgo de una cuarta hola de contagios por COVID-19 o influenza.

Es importante evitar las corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura en los niños menores de 5 años y adultos mayores, abrigarlos bien, consumir futas ricas en vitamina C (como las de cascara amarilla), tomar agua; así como ventilar las habitaciones.

Esta medida no aplica en la región de la Costa y Tierra Caliente, ya que por su condición geográfica no son consideradas prioritarias por riesgo de temperaturas bajas.