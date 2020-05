A fortalecer medidas preventivas ante incremento de contagios y muertos por Covid-19 convoca Lupillo Aguilera

Ante el incremento de casos de contagios y de fallecimientos por el Covid-19, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Unión, José Guadalupe Aguilera Rojas exhortó a reforzar las medidas preventivas en los municipios.

Tras el reporte oficial de que a nivel nacional en las últimas 24 horas se registraron 353 muertes, lo que suma ya 3 mil 926 decesos por Covid y se han diagnosticado con coronavirus 38 mil 324 mexicanos, el legislador pidió a la población no relajar las medidas, porque se está poniendo en riesgo la vida no solo de la persona que sale, sino de todos los que lo rodean.



Por ello, consideró que las autoridades municipales no deben bajar la guardia y seguir fortaleciendo las medidas preventivas, evitando las concentraciones en mercados y espacios públicos, además de estar invitando a la población a protegerse.

La única forma de evitar numerosos contagios entre la población, como hoy está sucediendo, puntualizó, es no salir de su casa sino es necesario y cuando se haga, usar cubrebocas, mantener sana distancia y lavado de manos frecuentes, así como desinfectar todos los productos que se adquieran.



“Estamos en la fase crítica de la pandemia, por lo que todas y todos debemos reforzar las tareas y evitar contagios multitudinarios como se está reportando en el país, es responsabilidad de todos acatar las recomendaciones de las autoridades”.



Lupillo Aguilera se sumó al llamado del Gobernador Silvano Aureoles Conejo a no bajar la guardia y fortalecer las medidas de distanciamiento social, lavado de manos y quedarse en casa, para evitar que haya un gran número de enfermos y con ello, salvar vidas.